Als sich die Knellendorfer Landfrauen im März wieder einmal in Präsenz treffen konnten, kam der Vorschlag, auch etwas zu tun, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Schnell entschieden sich die Landfrauen für eine Kuchenspendenaktion.

Also wurden innerhalb weniger Tage Flyer gestaltet, gedruckt, im Dorf ausgetragen und durch Mund-zu-Mund-Propaganda viele Kuchenbäckerinnen gefunden, die diese Aktion unterstützen wollten. Die Feuerwehr öffnete bereitwillig ihr neu umgebautes Bürgerhaus, um einen Verkauf zu ermöglichen.

Am Palmsonntag ab 13 Uhr war alles gerichtet. Bis 16 Uhr wollte man Kuchen und Torten zum Abholen anbieten. Überraschend viele Knellendorfer kamen und spendeten großzügig. Schon vor 16 Uhr war das Kuchenbuffet leer.

Am Ende waren es 1500 Euro

Alle Helferinnen waren begeistert, wie diese Aktion im Dorf angenommen wurde. Als die Spendenkasse geleert wurde, kam die nächste Überraschung – 1300 Euro an Spenden, ein überwältigender Betrag, mit dem niemand gerechnet hatte. Die Junge Union stockte mit zusätzlichen 200 Euro den Betrag auf 1500 Euro auf. Die Landfrauengruppe unter Leitung von Hannelore Zieger möchte jetzt den Betrag an die Hilfsaktion „Roman" in Johannisthal weiterleiten. Hiermit soll den Menschen in den Kriegsgebieten schnell geholfen werden.