Die neue Runde der beliebten Krimiführungsreihe „Gauner, Galgenvögel und Gehenkte“ startet am Samstag, 27. Mai, mit den beiden ersten Grusel-Führungen.

Es sind noch Plätze frei

Hinabgestiegen in die 800 Jahre alten Keller der Oberen Stadt wird Platz genommen an den alten Fassbahnen. Dort gibt es eine Henkersmahlzeit, anschließend begibt man sich auf einen geheimnisvollen Stadtspaziergang, bei dem von schaurigen Morden, Überfällen , Gaunereien, aber auch von absurden Delikten erzählt wird. Für beide Touren (19 und 21.30 Uhr) sind noch Plätze frei. Tickets sind erhältlich direkt bei der Tourist-Information am Marktplatz 5, Telefon: 09261/97236 oder online über kronach.de/tourismus-kultur/uebernachten-tagen. Am 9. September sind nochmals zwei Führungen geplant.

Das beliebte Krimiführungsteam, bestehend aus Türmer Thomas Baier, Christa Franz und Kerstin Rentsch hat noch weitere Genussführungen geplant: „Biergenuss auf der Festung Rosenberg “ – ein einzigartiger Abend für Genussliebhaber am 21. Oktober ab 17 Uhr und „Weihnachtlicher Winterzauber“ am 17. Dezember um 16 und 18 Uhr. red