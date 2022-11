Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf hat in München den Generationenpreis „Gemeinsam aktiv“ in Höhe von jeweils 4000 Euro an 14 Preisträger verliehen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wurden Projekte in Bayern ausgezeichnet, die in besonderer Weise zum Austausch und Verständnis zwischen jüngeren und älteren Menschen beitragen. Scharf gratulierte unter anderem dem Gewinnerprojekt „LQG – Lebensqualität für Generationen: Generationen werden Freunde“ aus Kronach .

„Herzlichen Glückwünsch an alle Beteiligten, die sich mit unermüdlichem Engagement für Zusammenhalt und ein Miteinander der Generationen einsetzen.“ Im Projekt „Generationen werden Freunde“ wird durch den regelmäßigen Kontakt und den Erfahrungsaustausch zwischen jüngeren und älteren Menschen sowie den Aufbau von Betreuungsstrukturen die Lebensqualität aller Generationen verbessert und die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben erleichtert. Sozialministerin Scharf: „Der Preis zeigt: Die Generationen in Bayern halten zusammen. Ich bin überzeugt: Ein gutes Miteinander der Generationen macht unsere Gesellschaft stark. Dies ist in Zeiten der Krise und des Krieges besonders wichtig. “ red