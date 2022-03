Pünktlich zum Aschermittwoch hat im Landkreis Kronach die CO 2 -Challenge begonnen. Bis zum 15. März hat jedermann die Möglichkeit, dem Klimawandel mit 14 kleinen Alltagstaten einen Dämpfer zu verpassen.

Ab sofort gibt es jeden Tag auf der Homepage der CO 2 -Challenge (www.co2challenge.net) und auf den Social-Media-Kanälen der Metropolregion Nürnberg (#co2challenge2022) eine neue spannende Chance, Klimaschutz im eigenen Tagesablauf zu verwirklichen.

Mit viel Liebe und Humor geben die Klimaschutzmanager der Metropolregion Nürnberg Anregungen, um die eigenen Gewohnheiten in neuem Licht zu sehen. Denn Klimasünden verstecken sich nicht nur in der Garage, im Heizungskeller oder unter der Dusche.

Dabei ist mit Klimaschutz deutlich mehr zu gewinnen, als die meisten erwarten. Hebel finden sich beispielsweise auf dem Sofa, im Kleiderschrank, im Einkaufskorb, im Kühlschrank oder im Kochtopf. Das Ziel der CO 2 -Challenge ist daher nichts Geringeres, als Menschen im Landkreis Kronach , in der Region und darüber hinaus für Klimaschutz zu begeistern. „Das Thema Klimaschutz geht uns alle an. Die Challenge ist eine gute Gelegenheit, neue Anregungen dafür zu bekommen, wie wir den Klimaschutz auch besser in unseren eigenen Alltag integrieren können“, betont Landrat Klaus Löffler .

Weil die CO 2 -Challenge kontinuierlich weiterentwickelt wird, gibt es 2022 einige Neuheiten: Zum einen dauert die Aktion statt bisher 40 nur noch 14 Tage. Dafür wird es im Herbst einen zweiten Aktionszeitraum geben, damit niemand vergisst, dass man mit Klimaschutz mehr gewinnt.

Zudem soll im Sommerhalbjahr die Homepage mit Mitteln des Bundespreises „Klimaaktive Kommune“ aus dem Jahr 2019 aufgestockt werden, um den eigenen Kohlendioxidausstoß und die Einsparungen durch die Challenges zu berechnen. Damit kann man sich nun auch mit der eigenen Familie oder dem Freundeskreis messen. Wer schafft es am Ende, am meisten CO 2 zu sparen und die meisten Klimapunkte zu sammeln?

Dass sich die Challenge über die Grenzen der Metropolregion ausbreitet, ist nichts Neues: Zahlreiche Kommunen, Initiativen und Unternehmen in ganz Deutschland nahmen bereits in den letzten Jahren an der Aktion teil. Neu ist aber, dass der Wettbewerb erstmals auch international durchgeführt wird.

Als altbekannte Motivationsspritze werden natürlich wieder unter allen per Post oder Mail eingesendeten und ausgefüllten CO 2 -Challenge-Karten Klimaschutz-Überraschungspakete verlost. Mehr Infos zum Gewinnspiel und zur Challenge finden Interessierte unter www.co2challenge.net. red