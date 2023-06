Eine Woche lang hat die Kronacher Jungunternehmerin Annemarie Treuner den Bundestagsabgeordneten Jonas Geissler in Berlin zu dessen Sitzungen begleitet. Der CSU-Politiker gehört dem Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, der Arbeitsgruppe Menschenrechte und dem Verkehrsausschuss an.

Im Zuge des Know-how-Transfers der Wirtschaftsjunioren Deutschland war Treuner für fünf Tage in die Bundeshauptstadt gereist. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren Kronach und Teil der Nachfolgegeneration der Werner Heinz Feinmechanik-Kunststoffe GmbH & Co. KG in Tettau.

In der Sitzungswoche im Bundestag erhielt Treuner nicht nur einen Einblick in die politischen Entscheidungsprozesse auf Bundesebene, sondern brachte auch die Interessen der Kronacher Wirtschaft im Bundestag ein. „Für mich war das ein wichtiger Austausch zu den Herausforderungen und Chancen unserer Wirtschaft aus der Sicht der jungen Unternehmergeneration“, so Geissler.

„Es war definitiv eine bereichernde Erfahrung, die Perspektiven und Anliegen der jungen Wirtschaft persönlich einbringen zu können und einen Einblick in die Arbeit eines Abgeordneten zu erhalten“, sagte Treuner. Die Gespräche hätten gezeigt, „dass wir in vielen Punkten auf einer Wellenlänge liegen, insbesondere in Hinblick auf die Notwendigkeit, den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfähig zu gestalten“.

Beeindruckend für sie war auch die Rede des Abgeordneten zur Barrierefreiheit im ÖPNV um 23 Uhr im Bundestag . „Ein wichtiges Thema, wenn ich an die Bahnhöfe bei uns im Landkreis denke.