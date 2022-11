Die Jäger feiern ihren Schutzpatron alljährlich am Hubertustag. In diesem Jahr fand der ökumenische Hubertus-Gottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche in Schmölz statt. Pfarrer Martin Fleischmann und Pastoralreferent Eckhard Schneider führten durch die Liturgie.

Beide seien selbst passionierte Jäger und hätten das grüne Abitur bestanden, so Schneider. Das Bläsercorps des Jägerverbands Kronach unter Leitung von Klaus Rohleder führte musikalisch durch den Gottesdienst, an der Orgel saß Karl Herzog. Die Feier endete mit dem „Te Deum“, der Hymne der Christen, wie Pfarrer Fleischmann sagte.

Das Jagen solle nicht nur Freude bereiten, sondern auch im ausgewogenen Verhältnis geschehen, betonte Fleischmann in seiner Predigt. Jagd und Hege gehörten zusammen. Auch die Hubertuslegende rufe zu partnerschaftlichem Verhalten den Tieren gegenüber auf.

Nach dem Gottesdienst ging es zur lockeren fröhlichen Hubertusfeier in den Saal des Gasthauses Bauer.

Dort hatte die Hegegemeinschaft Küps unter Leitung von Hegeringleiter Gerd Spindler den Saal ausgeschmückt und eine Tombola vorbereitet.

Begrüßt wurden die Waidfrauen und Waidmänner auch hier vom Jagdhornbläsercorps der Kreisgruppe Kronach.

Vorsitzender Bernhard Schmitt freute sich über die Pflege des jagdlichen Brauchtums. eh