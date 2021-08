Samstagvormittag ist Bauernmarkt-Zeit in Kronach . Seit 1989 fester Bestandteil der Marktlandschaft der Lucas-Cranach-Stadt, bieten hier auf dem Melchior-Otto-Platz von März bis Dezember Direktvermarkter ihre Waren bester Qualität und Frische an – gesund und preiswert, immer ergänzt durch jahreszeitliche Angebote. Nachdem der Bauernmarkt jüngst eine deutliche Erweiterung seines Sortiments erfahren hatte, kommt nunmehr mit Nico Thomas aus Reichenbach ein weiterer Markthändler hinzu. An seinem Stand gibt es Fisch in allen Variationen – im Ganzen oder Filets bzw. geräuchert. Spezialitäten sind vor allem die hausgemachten Salate.

„Gerade jetzt zur Erntezeit gibt es auf dem Bauernmarkt noch mehr frische saisonale und regionale Produkte“, zeigte sich Kronachs Bürgermeisterin Angela Hofmann begeistert vom aktuell noch umfangreicheren Warenangebot. Nachdem sich in den letzten Jahren die Anzahl der Fieranten insbesondere aus Altersgründen doch erheblich reduziert hatte, konnte erfreulicherweise zwischenzeitlich eine Reihe neuer Markthändler dazu gewonnen werden. Zu verdanken ist dies den Bemühungen der Stadt Kronach mit der Abteilung 3 mit Abteilungsleiter Harald Suffa-Blinzler und seinem Stellvertreter Matthias Schedel sowie vor allem den beiden Ansprechpartnern der Direktvermarkter, Sigrid Merz und Michael Müller .

Stehtische zum Verweilen

„Die Besucherzahlen sind mit der Vergrößerung des Angebots deutlich angewachsen. Nicht nur die Kunden aus Kronach , sondern auch aus der weiteren Umgebung schätzen die hier verkauften Produkte“, freute sie sich. Damit diese nun noch länger auf dem Markt verweilen und dabei gleich vor Ort ihre leckeren Einkäufe genießen, eine Tasse heißen Kaffee trinken oder einfach nur einen gemütlichen Plausch halten können, gibt es auf dem Platz ab sofort auch Stehtische. Zudem wird ein großer Marktschirm errichtet, um beim gemütlichen Verweilen oder auch mal bei Wartezeiten bei einem größeren Andrang vor Witterungseinflüssen geschützt zu sein.

„Der Markt kann so noch mehr zum Treffpunkt werden und noch mehr Zuspruch erfahren“, freute sich die Bürgermeisterin über die weitere Aufwertung. Kronach könne stolz sein, mit einem über einen solch langen Zeitraum etablierten Bauernmarkt aufwarten zu können. Dies komme der heimischen Geschäftswelt ebenso zugute wie dem Tourismus; gebe es doch gerade auch von Touristen begeisterte Rückmeldungen über die Qualität des Marktes. „Hierfür braucht es von allen Beteiligten großen Einsatz und viel Herzblut“, würdigte sie das große Engagement der Händler . Zum großen Zuspruch trage sicherlich auch die einzigartige Kulisse vor der Pfarrkirche St. Johannes bei, woran auch in Zukunft festgehalten werden soll.

Fieranten wollen bleiben

Dies bestätigte auch Michael Müller , der der Bürgermeisterin jüngst eine Liste mit 265 Unterschriften von Fieranten, Kunden und Anwohnern gegen eine Standortverlagerung und für den Verbleib am Melchior-Otto-Platz übergeben hatte. „Die Markthändler wollen am bewährten Standort bleiben“, verdeutlichte er, dass dieser über einen ganz eigenen Charme verfüge. Trotz des nunmehr mit Verkaufswägen gut gefüllten Melchior-Otto-Platzes und des reichhaltigen Angebots sei man für weitere Fieranten offen. „Wenn wir etwas zusammenrücken, würden wir schon noch ein zwei, zwei Stände unterbekommen“, regte er an. Interesssenten können sich gerne an ihn oder gleich an die Stadt Kronach wenden. hs