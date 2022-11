Der Kronacher Ingo Cesaro und seine Neue Cranach-Presse sind auf der Frauenfelder Buch- und Druckkunst-Messe keine Unbekannten. Kürzlich fand sie zum 15. Mal statt. Wie aus einer Pressemitteilung des Cesaro-Verlages hervorgeht, war der Handpressenverlag ebenfalls wieder vertreten und wurde im Programmheft ausführlich vorgestellt.

Zwei Mitmachaktionen boten die Kronacher zudem an. So konnten Interessierte am Laptop durch Händeklatschen ein Haiku − eine aus Japan stammende Gedichtform mit drei Zeilen − herstellen. Diese virtuelle Animation wurde einst für „ Kronach leuchtet“ erstellt und zwei Jahre hintereinander gezeigt, dazu zwischenzeitlich auf einigen speziellen Messen.

Ein eigenes Haiku

Die dreißig Haiku nach dem Zufallsprinzip sind auch in einer speziellen Edition enthalten. Außerdem konnten sich Literaturfreunde ein eigenes Haiku vor Ort setzen und auf Stoff drucken.Wer nicht so viel Zeit investieren wollte, konnte in ein bereits gesetztes Haiku seinen Namen setzen und sich dann sein eigenes Taschentuch auf der Handnudel drucken.

Werbung fürs Festival

Diese Mitmachaktionen wurden von vielen Messebesuchern genutzt und Cesaro und seine Frau kamen leicht ins Gespräch mit ihnen. Wichtig sind solche speziellen Messen für sie auch deshalb, weil sie sich dort mit Kollegen − unter anderem aus Österreich und der Schweiz − treffen und austauschen können. Dabei machten die beiden Kronacher auch Werbung für das kulturelle Treiben in ihrer Stadt: Sie informierten viele Anwesende über das Cranach-Festival und verteilten Prospekte. red