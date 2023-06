Die Stadt Kronach ist 2019 der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“ beigetreten und möchte den Radverkehr im Stadtgebiet von Kronach verbessern. Daher ist die Stadt Kronach vom 26. Juni bis zum 16. Juli erneut beim „Stadtradeln“ dabei. In diesem Zeitraum können alle, die in der Kommune Kronach leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-) Schule besuchen, bei der Kampagne des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter stadtradeln.de/kronach. Jeder kann ein „Stadtradeln“-Team gründen bzw. einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen.

„Die Nutzung des Fahrrades dient nicht nur der eigenen Gesundheit, sondern ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Verkehrsentlastung unserer Städte“, ist sich Erste Bürgermeisterin Angela Hofmann sicher. Beim Wettbewerb „Stadtradeln“ geht es um Spaß am Fahrradfahren und tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Bürgermeisterin Angela Hofmann hofft auf eine rege Teilnahme beim „Stadtradeln“ 2023, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung setzen zu können.

Mit der kostenfreien „Stadtradeln“-App können Teilnehmende die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben.

Einen weiteren Vorteil bietet die App: Die so erhobenen Radverkehrsdaten werden durch das Klima-Bündnis, vollkommen anonymisiert, wissenschaftlich ausgewertet und geben Kronach Auskunft über verkehrsplanerisch wichtige Fragen wie: Wo sind wann wie viele Radler unterwegs, wo gerät der Verkehrsfluss ins Stocken, wo sind Wartezeiten an Ampeln unverhältnismäßig lang? Im vergangenen Jahr waren über 100 Menschen Teil des Stadtradelns in Kronach und legten mehr als 8000 Kilometer auf dem Fahrrad zurück. red