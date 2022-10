Seit 2016 findet jedes Jahr im November der „Welttag der Armen “ statt. Papst Franziskus hatte diesen Tag damals zum Abschluss des „außerordentlichen Heiligen Jahres der Barmherzigkeit“ eingesetzt. Seitdem setzt sich das Bündnis „Gemeinsam solidarisch zum Welttag der Armen “ engagiert dafür ein, Politik und Gesellschaft in der Region für die weltweite Ungleichheit der Menschen zu sensibilisieren und diese gemeinsam entschlossener zu bekämpfen.

Zusammen mit „100 Jahre Diözesan-Caritasverband Bamberg“ bereitet sich die Region auf diesen „Welttag der Armen “ in Kronach am Sonntag, 6. November, ab 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche vor. „Erreichbar – Bezahlbar – Machbar/Wohnraum schaffen für armutsbetroffene Menschen“ lautet das diesjährige Motto. Der Caritas-Kreisverband Kronach , der sich für arme Menschen in den Einrichtungen Soziale Beratung und Sozialladen sowie mit einer Waschküche und einer Fachstelle für Wohnraumsicherung und Wohnungslosenhilfe engagiert, wird die Veranstaltung mitgestalten.

„Wir wollen den Bogen spannen von der Armut vor Ort zur Armut in aller Welt und als Zeichen der Solidarität für eine gerechtere Welt im Anschluss an den Gottesdienst ein Lichtermeer erstrahlen lassen“, erklären Diözesan-Caritasdirektor Michael Endres und die geschäftsführende Vorständin des Caritasverbands Kronach , Cornelia Thron.

Letztes Jahr musste die geplante Veranstaltung wegen Corona abgesagt werden, erinnerte Gabriele Alka (Vorstandsmitglied der Kronacher Caritas ). Damals wäre es die Schlussveranstaltung zum hundertjährigen Jubiläum des Diözesan-Caritasverbands gewesen. „Es wird ein wunderschöner Gottesdienst“, betont sie. Weihbischof Herwig Gössl und Domvikar Gerd-Richard Neumeier werden diesen zelebrieren. Die Berufsfachschule für Musik und Rainer Endres an der Orgel werden für die musikalische Umrahmung sorgen. Auch Panflötenmusik ist vorgesehen. Auf dem Melchior-Otto-Platz wird Landes-Caritasdirektor Prälat Bernhard Piendl eine Ansprache zur Eine-Million-Sterne-Aktion von Caritas International halten. Im Anschluss gibt es Möglichkeiten der Begegnung und einen kleinen Imbiss. rg