Für den Bau einer weiteren Kindergarten- Außengruppe in Rothenkirchen hat der Gemeinderat zwei weitere Gewerke vergeben. Die Aufträge für Heizung und Raumluft (99.943,95 Euro) sowie für den Sanitärbereich (78.107,89 Euro) gingen an die Firma Höllering in Presseck.

Für die Fraktion der Bürgergemeinschaft meinte Heiko Kopp jedoch, dass man sich seitens des Architekturbüros eine bessere Ausarbeitung der anfallenden Tätigkeiten gewünscht hätte. Für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn bei der Vergabe von Handwerkertätigkeiten aussagekräftigere Unterlagen zur Verfügung gestellt würden. „Wir bitten die Verwaltung, darauf zu achten, dass auch alle ausgeschriebenen Arbeiten und sonstigen Tätigkeiten gemäß Ausschreibung entsprechend ausgeführt werden, um hier rechtzeitig einer etwaigen Kostenexplosion entgegenzuwirken“, so Heiko Kopp weiter. Seine Fraktion stimmte den Vergaben dennoch zu.

Nach der Kommandantenwahl bei der Feuerwehr in Eila hat der Gemeinderat Bernhard Welscher (Kommandant), Andreas Wilczek (Zweiter Kommandant) und Franz- Josef Fiedler (weiterer stellvertretender Kommandant) bestätigt. Auch die Feuerwehr Friedersdorf wählte neue Kommandanten. Hier wurden Reiner Zapf (Kommandant), Daniel Fehn (Stellvertreter) bestätigt.

Ausführlich informierte der Bürgermeister über die Bearbeitung von Anfragen aus der Bürgerversammlung, es sei bereits einiges auf den Weg gebracht worden. eh