Landrat Klaus Löffler spricht von einem großen Tag für den Landkreis Kronach, insbesondere für den Kreisbauhof Birkach . Gemeint ist der symbolische Spatenstich für eine umfangreiche Modernisierung und Erweiterung des Kreisbauhofes.

Löffler nennt eine Investitionssumme von rund sieben Millionen Euro. Dabei schickt er eine große Laudatio an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisbauhofes, an die Leitung sowie an verantwortliche Frauen und Männer im Landratsamt: „Ich muss sagen, ihr habt in den vergangenen Jahren alle eine großartige Arbeit geleistet! Über den Winterdienst habe ich in den vergangenen Jahren nicht eine einzige Beschwerde gehört, und das will etwas heißen, denn das ist eine ganz schwierige Aufgabe, es allen bei Schneefall recht zu machen.“ Seit einiger Zeit beschäftigten sich die Verantwortlichen mit einer Neukonzeption, die möglichst allen gerecht werden und ein effektives Arbeiten ermöglichen soll.

So wird geplant

Der Landrat dankte den Kreisräten, die einstimmig der Erweiterung und Modernisierung ihre Zustimmung gegeben hatten. Vorausgegangen waren Untersuchungen von Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Gelände des Kreisbauhofes Birkach durch das Architekturbüro 3D aus Kronach und eine Konzeptvorstellung im Februar 2021. Laut Diplom-Ingenieur Udo Weber vom Ingenieurbüro Kittner & Weber, verantwortlich für Gebäudeplanung, Statik und Ingenieurbauwerke, kann es in einigen Wochen losgehen. Die ersten Ausschreibungen laufen und er hoffe auf eine baldige Submission und vor allem auf leistungsfähige Unternehmen, die dann mit der Durchführung beauftragt werden können.

In ersten Bauabschnitt werde die Neukonzeptionierung der Schmutz- und Oberflächenwasserbehandlung durchgeführt. Dazu gehöre der Rückbau der bestehenden Kleinkläranlage auf dem Bauhofgelände, die Anbindung an die städtische Abwasserkanalisation, die Errichtung eines Pumpwerkes sowie eines Regenrückhaltebeckens. Schließlich erfolge der Anschluss an die Kläranlage Kronach-Nord bei Knellendorf. Dieser Abschnitt sollte bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

Im Frühjahr 2023 werde man sich der Sanierung und Erweiterung des Sozialgebäudes zuwenden. Es werden neue Büro- und Aufenthaltsräume durch eine Aufstockung des Sozialgebäudes geschaffen. Ferner sind ein Schilderlager sowie der Einbau einer Hackschnitzelanlage vorgesehen. „Bei allen Baumaßnahmen wird großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt“, betont der Landkreischef.

Zur weiteren Planung nennt er den Abbruch der alten und die Errichtung einer neuen Salzhalle, den Neubau einer Werkstatt, die Neugestaltung des Betriebshofes und den Neubau von Remisen, Überdachungen und Abstellflächen. Bei allen geplanten Gewerken steht eine effizientere Arbeitsweise mit funktionalen Verbesserungen im Vordergrund. Der Bauhof wird auch während der Baumaßnahmen weiter alles im Griff haben, dafür wurden die logistischen Vorbereitungen getroffen. eh