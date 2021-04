Im Rahmen des Leader-Projekts "KlimaMacher" findet aktuell ein kreativer Wettbewerb unter dem Motto " Klimaschutz ist (k)eine Kunst" statt. Bei diesem Wettbewerb stehen künstlerisch-kreative Sichtweisen auf Klimaschutz und Klimawandel im Fokus. Teilnehmen können Schüler entweder als Einzelperson, in einer Gruppe oder als ganze Schulklasse .

Das Team der "KlimaMacher" freut sich auf einfallsreiche Beiträge, die den Klimawandel thematisieren, das aktuelle Klimageschehen kritisch hinterfragen, Möglichkeiten für eine bessere Zukunft aufzeigen oder auch innovative Ideen für mehr Nachhaltigkeit im Alltag geben. Die besten Beiträge werden mit Preisgeldern im Gesamtwert von 1000 Euro prämiert und öffentlichkeitswirksam präsentiert.

Die Kategorien

Alle Teilnehmer werden gebeten, ihre Ideen und Beiträge in den Kategorien Plakat/Collage, Gemälde/Bild, Film, Skulptur , Comic oder als Fotostrecke bis zum 31. Mai 2021 per Post an "KlimaMacher", Am Kehlgraben 76, 96317 Kronach (Tel. 09261/6640840) zu senden oder per E-Mail an info@energie-frankenwald.de. hs