Bereits zum achten Mal startete der Lions-Club Kronach seine Krapfenaktion zum Faschingsauftakt am 11. November. Mehr als 5000 Krapfen in Kartons mit je 30 Stück konnten an rund 100 Firmen, Behörden, Schulen und Privatleute verkauft werden. Mehrere Lionsfreunde beteiligten sich schon in aller Frühe an der Auslieferung, die logistisch gut vorbereitet werden musste. Präsident Fritz Maier betonte, dass mit dem Erlös traditionell Jugendhilfeprojekte im Landkreis Kronach gefördert werden. red