Ihre Jubelkommunion feierten Gläubige der Pfarrei St. Nikolaus Wind­heim in einem Fest­gottes­dienst mit Pfarrer Cyriac. Er wünschte den Gläubigen, dass sie immer wieder neu aus der Begegnung mit Gott Kraft und Richtung für ihr Leben fänden. Pfarrer Reinhard Stauch freute sich, dass er seine 70-jährige Jubelkommunion in Wind­heim feiern konnte. Auch Diakon Alfred Trebes beging in seinem Heimat­ort sein Jubel­fest. Festlich umrahmt wurde der Gottes­dienst gesanglich von Manfred Fehn und Ingo Neubauer sowie musikalisch durch Organisten Florian Jungkunz.

Die Jubilare: 25 Jahre Sabrina Tietze; 40 Jahre: Yvonne Löffler, Thomas Kotschenreuther; 50 Jahre: Renate Löffler, Elisabeth Gareis, Elisabeth Neubauer, Jürgen Neubauer, Stefan Büttner, Martin Schmidt ; 60 Jahre: Marietta Rösler, Roswitha Vetter, Diakon Alfred Trebes und Albert Kotschenreuther; 65 Jahre: Heinrich Schneider und Rosamunde Zipfel; 70 Jahre: Pfarrer Reinhard Stauch. red