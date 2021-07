Einen „wilden Kräuterspaziergang“ mit Kräuterpädagogin Christina Zehnter bietet die Tourist-Information Oberes Rodachtal am kommenden Freitag, 23. Juli, um 14.30 Uhr an. Treffpunkt ist das Tourismushaus. Die Teilnehmer entdecken essbare Wildkräuter und -früchte. Im Anschluss werden kleine Kräuterkostproben getestet. Anmeldung unter Telefon 09262/1538 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de. red