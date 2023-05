Beim Tennisverein Wallenfels informierte Vorsitzende Tina Müller-Gei die Mitglieder in ihrem Bericht über die neue Spielsaison. Große Veränderungen habe es im Jugendbereich gegeben. Der Bayerische Tennisverband (BTV) stelle immer größere Anforderungen an die Zusammenstellung der Mannschaften. So müssten z. B. bei Mixed 18 immer zwei Jungen und zwei Mädchen vertreten sein. Diese Spielervorgabe könne der Tennisverein Wallenfels nicht erbringen. Nachdem dieses Problem auch in benachbarten Vereinen vorliegt, wurden unter Leitung von Trainer Gottfried Will mit Küps, Kronach und Mitwitz Spielgemeinschaften gebildet. Dadurch ist es den jugendlichen Spielern und Spielerinnen möglich, in folgenden drei Mannschaften anzutreten: Mixed 15, Mixed 18 und Juniorinnen. Die Heimspiele für die Mixed-Mannschaften werden in Küps ausgetragen, während die Juniorinnen in Wallenfels antreten. Training findet donnerstags von 14 bis 19 Uhr statt und für die Mannschaftsspieler zusätzlich noch einmal zwei Stunden am Dienstag.

Zurzeit sind im Verein zwölf Kinder unter zwölf Jahren gemeldet. Gegen eine Teilnahme an Medenspielen habe man sich bewusst entschieden. Unverständlicherweise lege der BTV die Spieltermine für diese Altersgruppe auf Sonntagnachmittag. Spielende und vor allem Rückkehr von Auswärtsspielen war oft erst nach 21 Uhr, ein Umstand, der Schulkindern einfach nicht zumutbar gewesen sei. Deshalb möchte man den Kindern die Möglichkeit bieten, in Eigenregie Turniererfahrung zu sammeln. Auf der Tennisanlage in Wallenfels wird am Pfingstsonntag, 24. Mai, ab 11 Uhr ein U12-Turnier stattfinden, zu dem alle Vereine aus dem Landkreis eingeladen werden. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen und später Bratwürste und Steaks.

In der neuen Saison werden eine Damen- und eine Herrenmannschaft an den Medenspielen teilnehmen. Bei Heimspielen wird Bewirtung für Zuschauer angeboten. Die Herren haben jetzt eine Spielgemeinschaft mit Culmitz gebildet und werden künftig von den heimischen Spielern Rainer Stumpf und Alex Köstner unterstützt. Durch diese Verstärkung hatte man erfolgreich an der Winterrunde teilgenommen und den zweiten Platz hinter Hollfeld erreicht.

Auch in diesem Jahr soll wieder zu einem Salatbuffet am 7. Juli eingeladen werden. Sollte an diesem Tag ein Ausweichtermin für Theater notwendig werden, erfolgt eine kurzfristige Verschiebung.

Den Kassenbericht legte Kassiererin Christine Weiß vor. Eine einwandfreie Kassenführung bestätigten die Kassenprüfer Wolfgang Kotschenreuther und Peter Düthorn.

Bürgermeister Jens Korn wünschte dem Tennisverein viel Erfolg in der neuen Spielsaison. Er freute sich, dass durch die Spielgemeinschaften eine so gute Lösung für die Kinder und Jugendlichen gefunden worden sei. gih