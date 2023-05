Mit rund 2,1 Millionen Euro unterstützt der Freistaat über das Bayerische Städtebauförderungsprogramm fünf Kommunen im Landkreis Kronach , teilt Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner in einer Pressemitteilung mit.

Das Bayerische Städtebauförderungsprogramm ist aufgestellt. Heuer stehen für ganz Bayern insgesamt rund 93 Millionen Euro für 323 Städte und Gemeinden zur Verfügung. Förderschwerpunkt im Bayerischen Städtebauförderungsprogramm sind die Innenstädte und Ortskerne im ländlichen Raum. 81 Prozent der Mittel des Bayerischen Programms fließen in den ländlichen Raum. „Wir unterstützen die bayerischen Gemeinden dabei, sie als attraktive und lebenswerte Orte zu erhalten, Flächen zu sparen und auf Innenentwicklung zu setzen, Leerstände zu beseitigen und Gewerbe- und Industriebrachen wiederzubeleben. Maßnahmen des Klimaschutzes sowie zur Anpassung an den Klimawandel fallen darunter“, so Jürgen Baumgärtner .

Folgende Kommunen erhalten eine Förderung:

Kronach , Altstadt, 900.000 Euro; Marktrodach, Unterrodach, 30.000 Euro; Mitwitz, Einzelvorhaben, 80.000 Euro; Reichenbach, Einzelvorhaben, 153.000 Euro; Reichenbach, Ortskern, 800.000 Euro; Teuschnitz, Einzelvorhaben, 108.000 Euro. red