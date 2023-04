Im Zeichen der Neuwahl stand die Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Kronach im Pfarrzentrum. Neben bewährten Kräften im Team wurden dabei auch einige neue Mitglieder in den Vorstand berufen.

Der alte und neue Vorsitzende Matthias Simon blickte in der Versammlung auf eine große Zahl an Veranstaltungen und gleich drei mehrtägige Fahrten, die Städtefahrt nach Wien, eine Fahrt zu den Passionsspielen nach Oberammergau und die Sommerfreizeit der Kolpingjugend, zurück.

Auch das laufende Vereinsjahr hält wieder eine Vielzahl verschiedenster Angebote bereit: Die Städtefahrt führt in diesem Jahr nach Bonn, daneben gibt es zwei Tagesfahrten in den Thüringer Wald bzw. nach Schweinfurt mit einer Weinprobe. Betriebsbesichtigungen und der „Stammtisch 60+“ stehen Mitgliedern und Gästen ebenso offen wie das große Familienfest an Fronleichnam und die Sommerfreizeit der Jugend, die in diesem Jahr an die Nordsee führen wird.

Für die nächsten drei Jahre wiedergewählt wurden die beiden Vorsitzenden Matthias Simon und Birgit Kestel ebenso wie die Kassenführerin Barbara Hauptmann und Präses Pfarrer Thomas Teuchgräber. Neuer Schriftführer ist Thomas Hauptmann.

Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Karl Buckreus, Teresa Hammerschmidt, Barbara Hausmann, Andrea Hoffmann, Hannah Kestel, Michael Lang , Sophia Malter und Wolfgang Simon gewählt. Ergänzt wird der Vorstand durch drei Vertreter der Kolpingjugend, die dafür Jule Ditsche, Lukas Beetz und Sebastian Hoffmann gewählt hat.

Mit einem Präsent bedankte sich der Vorsitzende bei Günther Kestel, Elisabeth Kestel und Florian Jungkunz, die in den vergangenen Jahren in der Vorstandschaft mitgearbeitet hatten. red