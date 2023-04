Der Knappenverein Stockheim und Umgebung zog in seiner Generalversammlung eine durchweg positive Bilanz . Die Mitgliederzahl hält sich konstant bei 163 Mitgliedern, wobei auch jüngere Traditionsbewahrer dem Verein beitreten und als Uniformträger ihre Verbundenheit mit den Knappen zeigen.

Erster Vorsitzender Heiko Eisenbeiß überreichte dem neuen Bürgermeister Daniel Weißerth als Antrittsgeschenk eine besondere Bergbauschaufel mit dem handgemalten Motiv der Katharinenzeche und Bergleuten, die gerade zum Streckenvortrieb am Stollen aufbrechen. Eisenbeiß wünschte im Namen aller Knappen „Glück auf“ im Amt des Bürgermeisters der Bergwerksgemeinde. Der Bürgermeister hob die große repräsentative Außenwirkung des Knappenvereins Stockheim heraus, der weit über die Grenzen der Gemeinde und des Landkreises Kronach hinaus bekannt sei. Aber auch in der Innenwirkung in der kommunalen Gemeinschaft zeichnet sich der Knappenverein immer wieder durch sein traditionswahrendes Engagement aus. Hier sei beispielhaft der Kapellenbau in Bereich der Rentei auf dem ehemaligen Bergwerksgelände der Katharinenzeche zu nennen. Durch viel Ehrenamt entsteht hier eine Möglichkeit, der verstorbenen Bergleute zu gedenken.

Vorsitzender Heiko Eisenbeiß berichtete von einem ereignis- und arbeitsreichen Jahr 2022. Seit Mitte August wird in viel Eigenleistung an der Kapelle gebaut. Eine Madonna für die Kapelle wird derzeit restauriert. Die Finanzierung der Kapelle sei durch Fördermittel, viel Eigenleistung und Spenden – man rechne mit circa 15.000 bis 20.000 Euro Kosten – gesichert. Noch in diesem Jahr, eventuell im Oktober, soll die Einweihung erfolgen. Eisenbeiß dankte allen Spendern und Sponsoren des Vereins.

Der Vorsitzende ehrte zusammen mit dem Zweiten Vorsitzenden Jürgen Möhrle und Bürgermeister Daniel Weißerth treue Mitglieder. Es wurden für 40 Jahre Treue geehrt: Leonhard Kürzinger, Reinhold Renk und Simon Nickel sowie Gerhard Graf für 45 Jahre Loyalität zum Knappenverein .

Traditionell schloss die Versammlung mit dem gemeinsam gesungenen Bergmannslied „Glück auf. eh