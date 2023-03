Steinwiesen — Der Tourismusverband Oberes Rodachtal hatte zu seiner Jahreshauptversammlung unter Leitung des Ersten Vorsitzenden Gerhard Wunder in das Leitsch-Café eingeladen. Die vermutlich größte Herausforderung derzeit dürfte das gastronomische Angebot sein.

Nicht nur in den Orten selbst, sondern besonders auf den „Steigla“ und den gesamten Wanderwegen findet man kaum mehr Ausflugslokale und wenn doch, gibt es Personalmangel an allen Ecken und Enden und ständig reduzierte Öffnungszeiten. Das ist der Punkt, an dem die Gäste wirklich am meisten enttäuscht sind. Eine Idee wäre es, Picknick, Lunchpakete oder vielleicht Frankenwald-Brotzeitboxen für unterwegs zu organisieren. Hier ist man dabei, Lösungsansätze zu finden.

Mehr Übernachtungen

Den Bericht aus dem Tourismushaus gab Sandra Heinz. Es wurde eine Gesamtübernachtungszahl von etwa 57.000 im Jahr 2022 gemeldet. Die 50-Tausender-Marke ist damit seit 2013 endlich wieder geknackt. Deutlich mehr Übernachtungen stehen aber immer weniger Betten gegenüber. Deshalb gab es bereits zwei Veranstaltungen zum Thema „Wir brauchen mehr (Ferien-)Wohnraum!“.

Der Trekkingplatz Leitschtal wird sehr gut angenommen. Es konnten knapp 440 Übernachtungen verzeichnet werden. Der Radverleih läuft nach wie vor gut, vor allem die Nachfrage nach den E-Bikes steigt ständig.

Laut Ralf Ellinger hat die Rodachtalbahn 2022 die Zahlen von vor Corona nicht nur wieder erreicht, sondern sogar übertroffen. Die Aktion „24 Stunden Frankenwald erleben“ fand zum zweiten Mal mit sehr guter Resonanz auch im Oberen Rodachtal statt, wo es wieder einige interessante Angebote gab, die auch gerne genutzt wurden. Ein Highlight in diesem Jahr war der Fotowettbewerb #LieblingsplatzOberesRodachtal. Es gab fast 200 Einsendungen von 32 Teilnehmern. Nach der Vorauswahl wurden mit Abstimmung über Instagram die Gewinner ermittelt.

Das Best-of-Wandern-Testcenter läuft diese Saison auch noch, wurde allerdings vom Frankenwald Tourismus Service Center zum Ende des Jahres gekündigt. Grund sind die jährlichen Kosten von 10.000 Euro, die effektiver eingesetzt werden sollen. Für die Tourist- Info ist das ein Verlust, es wird versucht, auf eigene Faust ein Verleih- Center aufzubauen.

Seit November sind auch wieder Kutschfahrten möglich. Die Kutschfahrt kostet nun pro Person 25,- €, pro Kind ab 3 Jahren 20,- €. Die Brotzeit mit Getränk ist nicht mehr im Preis enthalten, sondern als Zusatzservice buchbar. Und auch das WaldErlebnis wird es natürlich weiterhin geben. Beworben wird dies in diesem Jahr mit einer neu gestalteten Karte. Zentral darauf ist ein QR-Code, mit dem man direkt zum stets aktuell gehaltenen Veranstaltungsangebot kommt.

Es sind auch noch einige neue Ideen in der Planung, die jedoch erst vorgestellt werden können, wenn man die Angebote konkret ausgearbeitet hat. Dies sind möglicherweise kleinere Touren bis fünf Kilometer und Waldabenteuer für Kinder. Was fehlt, ist ein „Drinnen-Angebot“ besonders für Kinder. sd