Unter den fünf größten Risiken für die Menschheit wurden beim Weltwirtschaftsforum 2020 auf Platz eins „ Wetterextreme “ und auf Platz zwei „Versagen beim Klimaschutz“ gesetzt. Aber was kostet ein fortschreitender Klimawandel und wie teuer wird die Strategie „Kein oder nur zaghafter Klimaschutz“? Ein Vortrag hilft, die grundlegenden Prozesse des Klimawandels zu verstehen und die öffentliche Diskussion besser einzuordnen. Die Veranstaltung, die das KAB-Bildungswerk Bamberg in Zusammenarbeit mit der Initiative „Fei Obachd!“ ausrichtet, findet am Dienstag, 22. März, um 19 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0951/919116, per E-Mail an kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de oder auf der Homepage www.kab-bamberg.de/bildung/veranstaltungen. red