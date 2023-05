Der Kleintierzuchtverein Fischbach hielt seine Jahreshauptversammlung mit Neuwahl in der vereinseigenen Ausstellungshalle ab. Vorsitzender Markus Grosser freute sich, dass sich die Mitgliederzahl im Hauptverein durch drei Neuzugänge auf 86 erhöhte. In der Jugendgruppe sind aktuell sieben Jugendliche gemeldet. Die Frauengruppe besteht unverändert aus zwölf Damen.

Als Höhepunkt bezeichnete Grosser die Veranstaltung zum 100. Vereinsjubiläum. Die Fischbacher Züchter konnten großartige Zuchterfolge erzielen. Die Jugendlichen Lukas Grosser und Nicole Fehn errangen auf der ADRC-Schau in Ronneburg, auf der Landesschau in Straubing und auf der Bundeskaninchenschau in Kassel mehrere Spitzenergebnisse.

Die im vergangenen Jahr vom Tätowiermeister Stefan Welscher tätowierten 366 Jungkaninchen wurden von 18 Züchtern in 23 unterschiedlichen Rassen großgezogen.

Die beiden bisherigen Vorsitzenden Markus Grosser und Astrid Grosser und der Beisitzer Gerhard Mannser stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl. Außerdem sind aus dem Beirat Gerald Grosser als Zuchtwart für Geflügel und Bianka Grosser als Jugendobfrau nach langjähriger Tätigkeit ausgeschieden.

Zum neuen Vorsitzenden wählte die Versammlung Rüdiger Büttner, neue Zweite Vorsitzende ist Julia Wiedemann. Die weiteren Posten: 1. Kassier Bernd Bassing, 2. Kassier Detlef Hempfling, 1. Schriftführer Uwe Gratzke, 2. Schriftführerin Helga Schlagenhaft (neu), Beisitzer Heinz Beetz (neu) und Ingo Wietasch. Beirat: Zuchtwart für Kaninchen Uwe Gratzke, Zuchtwart für Geflügel und Tauben Hans-Georg Martin, Jugendobmann und Tätowiermeister Stefan Welscher, Zuchtbuchführerin Julia Wiedemann

Gerätewart Ingo Wietasch, Vereinsdienerin Maria Hempfling,

Ringwart Markus Grosser, Futterverwalter Günther Schmidt , Kassenprüfer Helmut Hanff und Werner Schmidt . red