Der Stockheimer Ortsteil Reitsch steht am Wochenende, 5. und 6. November, wieder im Zeichen der Kleintierzucht. Nach der Jubiläums- und Gedächtnisschau anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Kleintierzuchtvereins Reitsch präsentiert der Verein nach monatelanger Pause gleich drei Schauen.

So wird Reitsch , so die Hoffnung der Organisatoren, am Wochenende erneut zu einer Anlaufstelle für Freunde der Kleintierzucht.

Die Schirmherrschaft der Veranstaltung hat Stockheims Bürgermeister Rainer Detsch (FW) übernommen. Geboten werden in der Herrenberghalle die Hauptsonderschau „Fränkische Trommeltauben“, die Peter-Bayer-Gedächtnisschau sowie die Kreis- und Kreisjugendschau. Angemeldet haben sich 46 Aussteller, teilt Ausstellungsleiter Bernd Roth mit. Für die umfangreichen Bewertungen stehen neun Preisrichter zur Verfügung. Immerhin können 540 Tiere, darunter 63 Enten und Hühner sowie 477 Tauben, begutachtet werden.

Seit Wochen, so Mitorganisatorin Stefanie Zieger, laufen die Vorbereitungen zu diesem züchterischen Topereignis auf vollen Touren. Sicherlich sei diese Veranstaltung ein guter Jahresabschluss des 60 Mitglieder starken Vereins, so Vorstandsmitglied Manfred Becker.

Die offizielle Eröffnung mit dem Schirmherrn und den Ehrengästen findet am Samstag, 5. November, um 16 Uhr statt. An diesem Tag ist die Herrenberghalle für die Allgemeinheit bis 19 Uhr geöffnet. Die Besuchszeit am Sonntag, 6. November, ist von 9 bis 16 Uhr. gf