Sehr gut entwickelt hat sich das Europäische Flakonglasmuseum in Kleintettau . Und es befindet sich auch Expansionskurs. Bisher haben über 60.000 Besucher das museale Angebot seit Dezember 2008 am Rennsteig wahrgenommen.

Die 250 Kleintettauer „Glasbewahrer“ mit Carl-August Heinz und Wolfgang Hammerschmidt an der Spitze haben in den vergangenen Jahren Beachtliches geleistet und damit ein erstaunlich hohes Niveau im Glasmuseum erreicht. Sie hatten aber auch Glück, denn die Münchner Sammlerin Beatrice Frankl hat an die 2500 Objekte ihrer Flakons des 20. Jahrhunderts dem Museum übereignet. Ein Glücksfall sei außerdem die Schenkung einer Privatsammlung zur Kosmetik- und Duftkultur der DDR , versicherte Museumsleiter Sandro Welsch. So habe sich das DDR-Engagement in diesen Tagen besonders bezahlt gemacht, denn das Europäische Flakonglasmuseum zählt aktuell aufgrund einer länderübergreifenden Bewertung zu den sieben „Orten des Glases“ in Deutschland, Liechtenstein und Österreich. Dazu der Hintergrund der Auszeichnung: „Klarheit in Sachen des sozialistischen Fortschritts schafft das Glasmuseum in Kleintettau . Der Ausbau der neuen Dauerausstellung zur Parfümerie- und Kosmetikkultur der DDR ist dort zwischenzeitlich voll im Gange. Das thüringische Piesau, einst Herstellungszentrum des DDR-Glasflakons, blickt heuer auf 400 Jahre Glasgeschichte zurück, weckt Emotionen und Erinnerungen an ein vergangenes, aber nicht unbekanntes Land“, so die Argumentation der Jury.

Mittlerweile sei, so Welsch, eine Dauerausstellung mit dem Titel „Der Duft der kleinen Freiheit“ vorgesehen. Schließlich werde auch eine digitale Landkarte der DDR erstellt. Dadurch werde das Forschungsprojekt zur „Parfümerie- und Kosmetikkultur der DDR “ im Jahre 2023 einen krönenden Abschluss finden. Schließlich sei auch die enge Verbindung mit dem thüringischen Piesau – einst Wiege der „Heinzen“ – eine weitere Bereicherung der musealen Aktivitäten.