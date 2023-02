Am Weiberdonnerstag hatten 20 Frauen so viel Mut getankt, dass sie sich zum Sturm auf das Rathaus wagten. Bürgermeister Jörg Neubauer wurde am 1. Mai 2020 in sein Amt eingeführt und hatte wegen Corona relativ ruhige Zeiten, zumindest, was die närrische Saison im Bierdorf anbelangt. Doch jetzt stürmten 20 wackere Frauen zur Weiberfastnacht das Rathaus im Bierdorf Weißenbrunn . Nach einer ermutigenden Kundgebung am Paradiesplatz zogen sie gemeinsam die Bergstraße hoch und zielgerichtet ins Rathaus . Bürgermeister Neubauer erahnte mit einem Blick aus seinem Dienstzimmer nichts Gutes und rief seine Verwaltungsangestellten zur Hilfe.

Rathauschef machtlos

Doch gegen die Vielzahl an mutigen und entschlossenen Weibern waren auch die diensttreuen Angestellten machtlos. Der Parteiverkehr war im Nu lahmgelegt und der Rathauschef wurde in Internet-Glasfaser- Geschwindigkeit vom Chefsessel gefegt. Neubauer musste sich nach wenigen Gegenwehrversuchen samt seiner Verwaltung geschlagen geben und überließ den Chefsessel den couragierten Frauen . Diese ließen Gnade vor Recht ergehen und verlangten nicht den Rathausschlüssel, sondern vergnügten sich lediglich für ein paar fröhliche Stunden im Rathaus auf Kosten des Regierungschefs. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Schön war die Zeit“ verließen sie das Rathaus und freuen sich auf den morgigen großen Faschingsumzug ab 14.14 Uhr durchs Bierdorf. eh