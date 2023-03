Klaus Daum (AfT) sprach im Tschirner Gemeinderat das Thema „Mufflons“ an. Aus seiner Sicht sei es nicht in Ordnung, dass die „armen Tierchen“ von Jägern geschossen werden sollen. Stattdessen sollte man versuchen, sie umzusiedeln. Auf eine Diskussion wollte sich der Bürgermeister nicht einlassen. Das Thema wird bei der Jagdversammlung am heutigen Samstag besprochen.

Der Auftrag für Planungsleistungen „FTTB-Mitverlegung“ (Glasfaser bis zum Haus) im Bereich Bergweg erging an die Firma Reuther Glasfaser zum Angebotspreis von 4433,94 Euro. Die Gemeinde hat ein Grundstück in Richtung Hubertushöhe beim Regionalplan Oberfranken-West als mögliches Vorranggebiet für Windenergie angemeldet. Unterzeichnet wurde die Zweckvereinbarung zur Gründung des gemeinsamen Bauhofes auf Ebene der Verwaltungsgemeinschaft.

Bürgermeister Peter Klinger gab in der Gemeinderatssitzung Auskunft auf Fragen, die die Alternative für Tschirn (AfT) in einem Antrag gestellt hatte. Demzufolge ist die Wege-Befestigung mit Pflaster in den Park entlang eines Grundstücks (Flurnummer 72) im Haushalt eingeplant. Wegen der Sicherung der Böschung am Löschwasserbehälter Berliner Ring werden Palisaden aufgestellt. Hinsichtlich der Gestaltung und Einfassung der Verkehrsinsel an der Abzweigung Nurner Straße/Kronacher Straße teilte das Landratsamt mit, dass aufgrund der Sichtachsen keine Gestaltung erlaubt beziehungsweise möglich ist. Bei der Sanierung des Dorfbaches in der Eckstraße durch eigene Bauhofkräfte mit vorhandenem Material entstanden Personalkosten von 1273,58 Euro. Die Stützmauer am Waldweg wurde nicht saniert, sondern es wurde in diesem Bereich lediglich asphaltiert. Ob der ehemalige Hochbehälter als Löschwasserbehälter eingesetzt werden kann, müsste von einem Ingenieurbüro geprüft werden. Der Punkt wird in der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt. hs