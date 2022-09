Zu einer außerordentlichen Marktgemeinderatssitzung hatte Pressigs Bürgermeister Stefan Heinlein auf das Gelände des Klärwerks eingeladen. Zu dieser Exkursion kam es, weil der Bürgermeister der Meinung war, dass die komplexe Kläranlage für die im Mai 2020 angetretenen neuen Räte (zehn von 17) völliges Neuland ist.

Einleitend informierte der Rathauschef, dass die Kläranlage im Jahr 1989 für 17.000 Einwohnergleichwerte (ein Referenzwert der Schmutzfracht in der Wasserwirtschaft) erbaut wurde. Sie wurde in jüngster Vergangenheit auf 9.750 zurückgebaut. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über alle zehn Gemeindeteile von Pressig . Als Novität werden auch Teilgebiete von Heinersdorf/Thüringen in das Klärwerk Pressig geleitet. 38 Kilometer Mischwasser-, zwölf Kilometer Schmutzwasser- und zehn Kilometer Regenwasserkanäle sind verlegt.

Schlamm wird verwertet

Die Abwasserreinigung in der Kläranlage erfolgt über eine zweistraßige Belebungsanlage mit Schlammstabilisierung. Der Überschussschlamm wird in zwei Behältern gespeichert und in zeitlichen Abständen gegenwärtig der landwirtschaftlichen Verwertung zugeführt. Die Reinigung des Schmutzwassers wird mittels einer mechanisch-biologisch-chemisch wirksamen Kläranlage sichergestellt.

An der Kläranlage Pressig wurden in den vergangenen zwei Jahren einige betriebstechnische Anlagenteile erneuert. So wurden zum Beispiel neue, energieeffiziente Kompressoren und neue Pumpen angeschafft.

Als dringendste Maßnahme wurde die Sanierung der Umwälzaggregate und Beckenbelüfter in den einzelnen Belebungsbecken herausgearbeitet. Die Durchmischung der Biomasse auf der Kläranlage und deren Sauerstoffversorgung ist einer der energieaufwendigsten Prozesse. Eine anlagenspezifische Auslegung bringt durch den Einbau neuer Teile eine wesentlich bessere Reinigungsleistung und eine deutlich spürbare Energieeinsparung mit sich. Für den Marktgemeinderat wird es eine zukünftige Aufgabe sein, mit einer nachhaltigen und zukunftsweisenden Konzeption bei langjährigem Betrieb enorme Kosten einzusparen.

Energie einsparen

Weiter wird sich das Gremium mit dem Thema „Nutzung der Sonnenenergie und der damit verbundenen direkten Stromeinspeisung“ beschäftigen, stellte der Bürgermeister fest. „Dazu wird man versuchen über Förderungen des Bundes, Geldmittel zu generieren, um unsere Abwasserreinigung nachhaltiger zu machen.“

Heinlein legte die aktuellen Belastungen vor, so beispielsweise den Stromverbrauch des Marktes Pressig aus dem Jahr 2021: Die Kläranlage Pressig verbrauchte 358.569 kWh, für die Straßenbeleuchtung wurden 81.217 kWh und für sonstige Projekte 352.879 kWh verbraucht. Das ergibt einen Gesamtverbrauch von 792.665 kWh. Dazu kommen noch einmal 76.941 kWh für das Schulgebäude Pressig (Schulverband).

Somit ist die Abwasserbeseitigung mit ihren Außenanlagen für etwa 45 bis 50 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im Markt Pressig verantwortlich. „Ein deutliches Zeichen für Handlungsbedarf“, stellte der Rathauschef fest. eh