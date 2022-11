Eine Kläranlage ist ein komplexes System, das stetig optimiert werden muss. Die Entscheidungen der letzten Jahre über Investitionen in der Kläranlage des Abwasserverbands Kronach-Süd in Nagel bestätigen sich als vorausschauend.

Seit Ende 2020 ist die Photovoltaikanlage auf dem Kläranlagengelände am Laufen. 2021 wurden neue Gebläse in Betrieb genommen und im März 2022 wurden zwei Schraubgebläse mit neuen Belüfterplatten eingebaut, die den Stromverbrauch senken. Die Chancen eines Energiecoachings durch die Regierung wurde genutzt.

In der Spitze wurden von der Kläranlage 700.000 Kilowattstunden Strom bezogen. 2021 mussten noch 420.000 Kilowattstunden zugekauft werden. „Heuer werden wir unter 400.000 Kilowattstunden Stromzukauf bleiben“, erklärte der Verbandsvorsitzende und Küpser Bürgermeister Bernd Rebhan . Inzwischen verbrennt eine Mikroturbine das in der Anlage selbst erzeugte Gas und produziert Wärme für den Prozessbetrieb.

„Es waren damals wichtige Entscheidungen“, lobte der Weißenbrunner Bürgermeister Jörg Neubauer die früheren Weichenstellungen. „Dies macht sich jetzt bezahlt.“ Es sei gut gewirtschaftet und vorausschauend geplant worden.

Damit weniger Regenwasser gleich durch die Kläranlage fließt, soll ein Stauraumkanal gebaut werden. Ein neuer Sandfang soll noch mehr Kleinschlamm einfangen. Jeder Tropfen Wasser, der nicht gereinigt werden muss, spart Geld. Schon frühzeitig erfolgte über eine Siebbandpresse eine Schlammbehandlung in der Nageler Kläranlage . Mit der neuen Schlammpresse wird der Trockensubstanz-Anteil von 18 auf 25 bis 26 Prozent erhöht. Dies verringert die Kosten für Transport und Verbrennung. „Die nun gleichmäßige Zuführung des Presswassers ist auch eine merkliche Verbesserung“, erklärte Klärwerksmeister Daniel Neumann.

Keine neuen Kredite

Die Haushaltssatzung enthält keine Kreditaufnahmen , weshalb keine rechtsaufsichtliche Genehmigung nötig ist. Zum Jahresende 2021 betrugen die Schulden 4,51 Millionen Euro. Weil bis 2025 keine neuen Kredite mehr aufgenommen werden sollen, wird die Verschuldung dann bei 3,67 Millionen Euro liegen.

Der Neubau einer Pumpstation bei Schmölz ist fast auf dem Weg. Wohl im Januar kann die Ausschreibung beginnen, wie Ingenieur Walter Brandner (SRP) erläuterte. „Je länger wir warten, desto teurer wird es“, steht Verbandsvorsitzender Bernd Rebhan hinter dem Zeitplan. Die Verwaltung soll anhand des Ausschreibungsergebnisses an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben, schlug stellvertretender Verbandsvorsitzender Jörg Neubauer vor, was so beschlossen wurde.

Im Vorfeld der Erneuerung der KC 13 (Ortsdurchfahrt Au) wurde der Abwasserkanal von der Firma Drechsler befahren und durch das Büro SRP eine Bewertung des Zustands erstellt. Dabei zeigte sich, dass die Hälfte der 541 Meter Kanal sanierungsbedürftig ist. Nun soll für 9853,50 Euro ein Sanierungskonzept erstellt werden mit Empfehlungen zu offener Bauweise oder Inlinersanierung. Die Anbindung der Außenbauwerke ist mit der bestehenden Fernwirktechnik vorgesehen. Für 20.000 Euro wurde der Auftrag hierfür vergeben.