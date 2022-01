„Jauchzet, frohlocket“ – der jubelnde Eingangs-Chor bildet unverkennbar den Auftakt eines Meilensteins seines Genres, das mit seiner Festlichkeit und freudvollen Leuchtkraft der Verkündigung Jesu Geburt alle anderen Tonschöpfungen überstrahlt: Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach zählt zu den bekanntesten und eindrucksvollsten Tonschöpfungen der Musikgeschichte.

Nachdem das zum Weihnachtsfest 1734 geschaffene Meisterwerk leider aufgrund der Pandemie nicht wie geplant in Kronach als großes Konzert zur Aufführung gelangen konnte, erklangen nun erlesene Ausschnitte in der Christuskirche.

„Das Weihnachtsoratorium reicht, um Gottesdienst zu feiern und zu ersetzen, befinden sich doch darin alle Teile eines Gottesdienstes“, verinnerlichte Pfarrer Andreas Heindl in seiner eindrücklichen Predigt die Bedeutung dieses Werks.

Wunderbare Idee

Dass man dieses nunmehr – nach der Corona-bedingten Absage des Konzerts – in Teilen genießen dürfe, sei eine wunderbare Idee, könne man doch so noch einmal Weihnachten feiern. Weihnachten – der Geburtstag von Jesus Christus – sollte uns generell nicht nur über die Feiertage, sondern das ganze Jahr begleiten und mit Glück erfüllen, meinte der Geistliche. Diese Freude habe Bach in seinem Werk einmalig in Szene gesetzt.

„Doch spüren wir heute noch etwas von dieser Freude?“, fragte er angesichts einer Zeit, in der Geimpfte trotzdem krank würden und Ungeimpfte bedrohlich durch die Straßen zögen und für sich Sonderbehandlungen einforderten. Wenn Menschen durch Covid-19 ein Leben lang gehandicapt würden, wo sei da die Hilfe Gottes?

Gedanken über das Hier und Jetzt

„Wir haben keinen Anspruch auf körperliche Unversehrtheit. Durch den Glauben geht es uns nicht besser und wir sind auch nicht automatisch bessere Menschen. Aber wir sind besser dran, weil wir einen Halt haben und nicht ins Bodenlose fallen“, bekundete er.

Vorgesehen waren die sechs Kantaten in zeitlicher Anlehnung an die Chronologie der biblischen Ereignisse für die Gottesdienste an den sechs Sonn- beziehungsweise Feiertagen zwischen Weihnachten und Epiphanias. Heute werden die Teile in unterschiedlichen Kombinationen hauptsächlich im Konzert gespielt, seltener als Gesamtwerk. Neben einem großen Orchester, Orgel-Continuo und einem Chor kommen dabei auch vier Solo-Stimmen zum Einsatz, denen der Altmeister verschiedene Rollen zuweist.

Was die Besetzung seiner Solisten betraf, begab sich Kirchenmusikdirektor Marius Popp „auf sichere Pfade“. Mit Bariton Tobias Germeshausen und der Mezzosopranistin Kora Pavelic traf das musikinteressierte Publikum auf „gute Bekannte“, die bereits des Öfteren für schöne Momente in der Christuskirche Kronach oder Markgrafenkirche Seibelsdorf gesorgt hatten. Mit Professionalität, einer ausgezeichneten Wortverständlichkeit und stimmlich voll überzeugenden Darbietungen ließen die beiden die Zuhörer auf den Weg Bachs von der Geburt Jesu bis zur Ankunft der Hirten an der Krippe teilhaben.

Kora Pavelic, die dem Publikum auch aus vielen Auftritten am Landestheater Coburg ein Begriff ist, gestaltete die ihr zugedachten Elemente ausdrucksvoll und mit substanzreicher Stimme. Mit warm strömendem Wohllaut ihres geschmeidigen Mezzosoprans brachte sie die Musik wunderbar zum Leuchten. Einfach herrlich die großen Arien „Bereite dich Zion“ sowie „Schließe, mein Herze, dies selig Wunder“.

Intensiv und mit stärkster Eindringlichkeit gestaltete Tobias Germeshausen, der regelmäßig bei Konzerten der Bamberger Symphoniker mitwirkt und auch häufig als Oratoriensänger auftritt, seinen Part. Sein prächtig-satter, ebenso geschmeidig wie kraftvoll klingender Bariton vermochte Wellen der Begeisterung durchs Publikum strömen zu lassen. Brillant, mit welchem Klangvolumen er die Kraft des hymnischen „Großer Herr, o starker König“ perfekt zur Geltung brachte.

Aber nicht nur den Solisten verlangt Bach in seinem Oratorium alles ab. Schon oftmals demonstrierten die Sängerinnen und Sänger des Dekanats-Chors Kronach , dass sie große Werke der Chorliteratur mit sicherem Stilbewusstsein und großer Geschlossenheit wiederzugeben verstehen. Leider mussten jedoch große Konzertereignisse in den vergangenen beiden Jahren abgesagt werden – und auch an einen regulären Probenbetrieb war nicht zu denken. Umso erstaunlicher, wie trefflich der gut disponierte Chor dem Oratorium zu begegnen wusste.

Hervorragende Leistung

Konzentriert und beweglich reagierten die Mitglieder auf das fein nuancierte Dirigat von Dekanatskantor Marius Popp; sie jauchzten und jubelten von der Empore förmlich in das Kirchenschiff hinaus. Die Freude an der schönen Musik – dargeboten wurden Teile der Kantaten I, III, V und VI, die sie ausgewogen klangschön, innig und vor allem mit großer Andacht wiedergaben – stand ihnen deutlich ins Gesicht geschrieben.

Auf ihre ganz persönliche Weise zeigten alle Mitwirkenden, warum dieses Oratorium so anrührt: Bewegende Klänge, die erleben ließen, wie eindrücklich, lebendig und berührend das geschriebene Wort durch die Kraft der Musik werden kann. Mit großem Applaus erwiesen die Besucher in den vollen Kirchenbänken dieser großartigen Leistung nachhaltig Anerkennung.