Die VR-Bank Oberfranken Mitte sorgt mit Unterstützung des Gewinnsparvereins Bayern für strahlende Augen bei den Kindern des katholischen Kindergartens St. Nikolaus in Windheim . Denn sie durften sich über einen nagelneuen elektrisch betriebenen Kinderbus freuen.

Mit dem Projekt hatten sich die Auszubildenden der VR-Bank das Ziel gesetzt, den Gewinnsparlos-Bestand in einem festgelegten Zeitraum zu erhöhen, um anschließend den VRmobil-Kinderbus an eine Kinderkrippe in der Region zu übergeben und so eine kleine vorweihnachtliche Freude zu bescheren.

Im Rahmen einer Ausschreibung konnten sich alle interessierten Einrichtungen um einen VRmobil-Kinderbus bewerben. Der katholische Kindergarten St. Nikolaus in Windheim wurde bei einer Jurysitzung zum Gewinner gekürt.

Endlich mobil

Ausflüge in einem Kindergarten gestalten sich oft als gar nicht so einfach, da es für die

Erzieher meist schwierig ist, mehrere Kinder komfortabel zu transportieren. Der bequeme „Sechssitzer“ im Wert von knapp 5300 Euro ermöglicht den Kindern künftig Ausflüge, Spaziergänge oder Waldexkursionen und kann sowohl als Cabrio als auch mit Verdeck zum Schutz gegen Regen oder Wind benutzt werden. Die Kids sind jetzt immer mobil und sicher aufgehoben.

Das Geld, mit dem der Kinderbus finanziert wurde, stammt aus dem Reinertrag der Gewinnsparlotterie der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken . Bankkunden, die am Gewinnsparen teilnehmen möchten, kaufen über ihre Volksbank / Raiffeisenbank Lose im Einzelwert von je fünf Euro . Davon werden vier Euro gespart, während ein Euro als Spieleinsatz dient. Da das Gewinnsparen einen sozialen Auftrag verfolgt, werden 25 Cent des Spieleinsatzes zur Unterstützung gemeinnütziger Institutionen und Einrichtungen im Einzugsgebiet der jeweiligen Volksbank und Raiffeisenbank verwendet. Bayernweit kommen so jährlich über 15 Millionen Euro durch die Gewinnsparer zusammen. red