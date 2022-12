Der Markt Tettau und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde freuen sich über ein neu eingerichtetes Ausweichquartier ihres Kindergartens . Das Ausweichquartier im evangelisch-lutherischen Kindergarten „Regenbogen“ war wegen Überbelegung notwendig und ist vorerst auf zwei Jahre befristet.

Durch diese Regelung musste keiner Familie eine Absage erteilt werden und jede Platznachfrage konnte positiv beschieden werden. Auch die Betriebserlaubnis ist befristet mit der Auflage, den weiteren Verlauf hinsichtlich einer Erweiterung des Gebäudes der Kita zu prüfen.

Es war ein langer Weg bis zur längst notwendig gewordenen Erweiterung. Das weiß nicht nur die Fachberaterin und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen, Michaela Schneider vom Kreisjugendamt am Landratsamt Kronach, die eine Betriebserlaubnis aushändigen konnte. Auch Bürgermeister Peter Ebertsch und Sandra Ziegler von der Trägervertretung der Kita , Dekanat Kronach-Ludwigsstadt-Michelau von der Geschäftsstelle des Diakonischen Werks Kronach-Ludwigsstadt-Michelau, wissen ein Lied davon zu singen, welche hohen Hürden es zu nehmen gab, um die begehrte Betriebserlaubnis zu erreichen.

Der Tettauer Bürgermeister nimmt kein Blatt vor dem Mund. Er schüttelt nur mit dem Kopf über so manche theoretische Auflagen, die seiner Meinung nach an der Praxis vorbeigehen und dazu viel unnötige Bürokratie hervorrufen.

Mit vielen Anstrengungen und Engagement von Kommune, Kirchengemeinde und Landratsamt sei es gelungen, pünktlich zum September dieses Jahres eine Container-Lösung für ein Ausweichquartier (mit vier Containern) an der bestehenden Kita zu installieren. Die Kommune finanziert die bauliche Ergänzung zum bestehenden Gebäude. Der Bauhof des Marktes Tettau erledigte die Erschließungsarbeiten.

Mit Stolz hebt Bürgermeister Peter Ebertsch hervor: „Es waren große Herausforderungen, die gemeinsam gemeistert wurden.“

In dieser Räumlichkeit fehle es an nichts, es seien Garderobe und Sanitäranlagen vorhanden und viele abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten stünden zur Verfügung. Insgesamt betreue man somit in der Kita Tettau 75 Kinder. Ebertsch hob als Besonderheiten des Kindergartens Tettau die Öffnungszeiten von 6.15 Uhr bis 16.15 Uhr hervor. Ferner übernehme der Markt Tettau für Kinder, die neu im Kindergarten aufgenommen wurden, die ersten vier Monate den Beitrag. Außerdem gebe es ein Begrüßungsgeld für Neugeborene von 250 Euro an die Eltern. Das sei wohl einzigartig im Landkreis, meinte der Bürgermeister. Die Marktgemeinde sei in allen Belangen sparsam, „aber die Kinder sind uns das wert“. Alle würden zusammenarbeiten, um die Betreuungssituation in Tettau zu optimieren. eh