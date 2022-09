In der Kindertagesstätte „Spatzennest“ Oberlangenstadt hat man sich tagelang intensiv auf den Weltkindertag vorbereitet. Deshalb hat auch die Aktion „Gemeinsam für Kinderrechte “ vor der Alten Schule in Oberlangenstadt hervorragend geklappt. Zu der Aktion hatten die Kinder und Kita-Leiterin Petra Sterzer auch Bürgermeister Bernd Rebhan und Pfarrer Jochen Pickel eingeladen, die sich beide beeindruckt zeigten von den Vorführungen mit Musik- und Gesangsbeiträgen.

Kinder haben Rechte, eines der größten Rechte dürfte das Recht auf Frieden sein. Ausdrucksstark untermalten sie ihre Forderung nach Frieden und Kinderrechten in einem Lied. Dazu hatten die Kinder Friedensbänder bemalt, die am Gartenzaun zur Alten Schule für jedermann sichtbar befestigt wurden, auch der Pfarrer und Bürgermeister durften sich an der Aktion beteiligen. Es wurde dabei angekündigt, dass weitere Aktionen mit Malerei und eventuell auch Straßenbemalung folgen werden.

Des Weiteren überreichte man an Bürgermeister Rebhan und Pfarrer Pickel zwei von einer Künstlerin aus Küps bemalte Leinwände mit der Bitte, diese im Rathaus und im Pfarrhaus an gut einsehbarer Stelle zu platzieren. Aber die Kinder haben auch gelernt, dass Erwachsene nicht unbedingt alle Zusagen einhalten. Daher hatte man Verträge für Pfarrer und Bürgermeister vorgefertigt, in dem sich diese verpflichten, am 18. November im Kindergarten an einem Vorlesetag den Kindern einige Geschichten vorzulesen. Die Verträge wurden unter Zeugen direkt am Aktionstag von Pfarrer und Bürgermeister unterschrieben und werden im Kindergarten sehr gut aufgehoben, versicherte Kindergartenleiterin Petra Sterzer. Bürgermeister wie auch Pfarrer dankten am Schluss den Kindern mit ihren Erzieherinnen für die großartigen Ideen für den Weltkindertag. eh