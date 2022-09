Den Abschluss im Ferienprogramm des Landkreises Kronach machen traditionell die Kinderkinotage des Kreisjugendrings Kronach und der Kommunalen Jugendarbeit in der Filmburg Kronach . In diesem Jahr finden sie am Freitag, 9., und Samstag, 10. September, statt. Die „Filmburg“ ist an beiden Tagen ab 13.30 Uhr geöffnet.

Am Freitag starten die Kinderkinotage mit „Der junge Häuptling Winnetou“. Winnetou ist zwar erst zwölf Jahre alt, doch er ist der Überzeugung, bereits ein großer Krieger zu sein und in die Fußstapfen seines Vaters treten zu können. Doch der ist der Ansicht, dass sein junger Sohn noch sehr viel lernen muss, und versucht ihm beizubringen, Verantwortung zu übernehmen. Der junge Winnetou giert sehr nach einer Chance, sich seinem Vater zu beweisen. Ein gefährliches Abenteuer beginnt.

Um 16.30 Uhr geht es weiter mit „Mein Lotta-Leben 2 – Alles Tschaka mit Alpaka“ (ab sechs Jahre). Für Lotta geht es auf ihre erste Klassenfahrt! Pünktlich zu diesem Ausflug steht auch ihre Gefühlswelt völlig Kopf. Denn ihre Klasse hat Zuwachs bekommen: Rémi aus Frankreich ist neu dabei, Cheyenne und Paul wollen ihn gleich in ihren Freundeskreis aufnehmen. Lotta hat aber so gar keinen Bock auf ihn! Warum? Rémi ist so verknallt in sie, dass er wie eine Klette an ihr klebt.

Mit den „Geschichten vom Franz“, einem Film, basierend auf der Kinderbuchreihe von Christine Nöstlinger , beginnt um 14 Uhr der Kinderkinosamstag. Franz ist etwas ganz Besonderes: In seiner Klasse ist er der Kleinste, er hat blonde Ringellocken und wird manchmal für ein Mädchen gehalten. Wenn Franz sich aufregt, bekommt er eine hohe Piepsstimme. Zum Glück sind seine besten Freunde Gabi und Eberhard zur Stelle, wann immer mit Franz mal wieder die Gefühle durchgehen.

Den Abschluss der Kinderkinotage macht am 10. September um 16.30 Uhr „Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt!“. Alfons Zitterbacke hat es erwischt, er ist verliebt! Die Angebetete ist seine neue Klassenkameradin Leonie, die er einfach umwerfend findet. Als eine Klassenfahrt ansteht, will Alfons die Gunst der Stunde nutzen und versuchen, ihr endlich näherzukommen.

Neben dem vergünstigten Eintritt von fünf Euro pro Film erhält jedes Kind eine kleine Tüte Popcorn gratis. An beiden Tagen gibt es vor und zwischen den Filmen Bastelaktionen und Kinderschminken.

Karten können direkt bei der Filmburg Kronach unter Telefon 09261/3628 reserviert werden. red