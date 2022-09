Es grünt und blüht in den Kindertagesstätten und Schulen der Region. Im Rahmen einer Projektarbeit „VR hilft“ haben die Auszubildenden der VR-Bank Oberfranken Mitte mit Unterstützung des Gewinnsparvereins Bayern zwölf Hochbeet-Sets im Wert von je 440 Euro an Kindertagesstätten und Schulen mit Ganztagesbetreuung in den Landkreisen Kronach und Kulmbach vergeben.

Damit will die Genossenschaftsbank die Bildung und Entwicklung der Kinder unterstützen und ihr Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit stärken.

Alle interessierten Einrichtungen konnten sich bereits im letzten Jahr mit einem Bild, einer Bastelei oder einer Collage um ein Hochbeet bewerben. Ausgewählt wurden aus dem Landkreis Kronach die „Villa Kunterbunt“ in Marktrodach, die Grundschule Tettau , das Evangelische Haus für Kinder St. Michael in Ludwigsstadt, die Grundschule Nordhalben , die Grundschule Rodachtal und der Katholische Kindergarten Nordhalben.

Jedes Hochbeet wurde als Komplett-Set mit Erde, Sämereien und umfassendem Informationsmaterial übergeben. Mit großem Eifer machten sich die Kinder und Erzieher zusammen mit den Auszubildenden der VR-Bank Oberfranken Mitte daran, die Beete aufzubauen und die ersten Samen einzusetzen.

Das Geld, mit dem die Hochbeete finanziert wurden, stammt aus dem Reinertrag der Gewinnsparlotterie der Volks- und Raiffeisenbanken . Bayernweit kommen so jährlich über 15 Millionen Euro zusammen, die gespendet werden. red