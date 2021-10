Die Löschminis der Freiwilligen Feuerwehr Kronach begaben sich auf eine Waldexkursion. Dieser beeindruckende Walderlebnistag wird den Kindern lange in Erinnerung bleiben und er war sehr lehrreich, so die Leiterin der Löschminis, Katrin Schneider.

Die Kinder wurden im Eigen Jagd Revier (EJR) des Baron von Pölnitz im Wald bei Theisenort von den Vertretern des BJJV Kreisgruppe Kronach , den Jägern , Christian Lieb, Udo Leikeim und Matthias Kohlmann empfangen. Weil man auf die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes geachtet hat, konnte die interessante, praxisnahe Waldexkursion reibungslos durchgeführt werden. Die Lösch-Mini-Gruppe der FF Kronach konnte im Rahmen des Erlebnistages viel über das Leben im einheimischen Wald erfahren. Der Wald ist ausgebaut wie ein Gebäude. Vom unterirdischen Fundament, dem sichtbaren und berührbaren Mittelteil bis hinauf in die Baumkronen und das Vogelleben vieler gefiederter Freunde.

Was gibt es für Bäume und wie erkennt man sie? Hauptsächlich Tanne und Fichte wissen die Kids jetzt gut an den verschiedenen Nadeln zu unterscheiden. Welche Tiere leben im Wald ? Die von den Jägern mitgebrachten Tierpräparationen wirkten echt und weckten das große Interesse der kleinen Walderkundler. Wie fühlen sich diese an und welche sind gefährlich? All diese Fragen wurden von den Jägern beantwortet, ausführlich erklärt und gezeigt.

Zum Abschluss durfte jedes Kind von einer Kanzel aus mit dem Fernglas einen im Bestand versteckten Fuchs suchen. Katrin Schnieder zeigte sich begeistert von dem Interesse ihrer Feuerwehrkids, aber auch von den fachkundigen Informationen der Jäger . Sie dankte für die gute Organisation und für die lebhaften Eindrücke über das vielfältige Leben im Wald . eh