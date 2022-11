Als Erster der diesjährigen Bayerischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen in der Altersklasse 13/14 männlich hatte sich der Kronacher Kilian Wegner für die Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften qualifiziert, die Ende Oktober in Hannover stattfanden. Die Wettkämpfe wurden im dortigen Stadionbad ausgetragen.

Dort stellte er im 32-köpfigen Teilnehmerfeld seiner Altersklasse sein großes Leistungsvermögen eindrucksvoll unter Beweis: Nach der ersten Disziplin, dem 100-Meter-Hindernissschwimmen, lag er noch auf Platz 8, konnte sich dann aber durch eine sehr gute Leistung im „50 Meter Retten“ wieder an das Vorderfeld herankämpfen. Mit der schnellsten Zeit in der Disziplin „50 Meter Retten mit Flossen“, mit der er gleichzeitig einen neuen bayerischen Landesrekord aufstellte, konnte er sich noch auf den tollen 5. Platz nach vorne schieben. Wegner kann stolz darauf sein, zu den besten fünf Rettungsschwimmern seiner Altersklasse in Deutschland zu zählen. red