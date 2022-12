Der Erlös der Plan-Kerwa in Neufang kommt traditionsgemäß einem wohltätigen Zweck zugute. Heuer konnte dabei die stattliche Summe von sage und schreibe 1700 Euro übergeben werden. 1000 Euro gingen an die Kirchenverwaltung, 500 Euro an den örtlichen Musikverein und 200 Euro an die Ministranten.

Die Übergabe erfolgte bei der Dorfweihnacht, die mit einer Kinderkirche und dem Besuch des Nikolauses am Jugendheim begonnen hatte, bevor im festlich geschmückten Feststoudl weitergefeiert wurde.

Veranstaltet wird die Feier von der Dorfgemeinschaft Neufang sowie vom örtlichen Kindergarten St. Laurentius, der das Publikum mit verschiedenen Aufritten unterhielt.

Die Spenden übergaben die Kerwabum Leon und Bastian sowie Kerwamala Paula in einer humorvollen Mundart-Ansprache. Namens aller Kirchweihpärchen und -kellner dankten sie der Neufanger Bevölkerung für die große Unterstützung.

„Gleich nouch unre Kerwa im Juli is unne Kering zur Renovierung ausgeräumt woan, und seitdem wird doudrin gewuslt und gewörcht, wos des Zeuch helt, damit sie wiede im frischn Glonz erstrohl ko“, würdigte Paula. Daher habe man sich zu einer Spende von 1000 Euro für die Kirchenrenovierung entschieden.

Vier Kilometer zurückgelegt

Ohne die Beteiligung der Blasmusik könnten die Kerwamala nicht abgeholt werden, und ein Festzug oder der Plantanz wären ebenso unmöglich. „Nur durch euch ist des alles realisierbor“, lobte Bastian, zumal die Musikanten dabei eine Wegstrecke von fast vier Kilometern zurücklegten.

Aus Dankbarkeit und in der Hoffnung, dass die Blasmusik auch im nächsten Jahr wieder dabei sein werde, wolle man diese mit 500 Euro bedenken. Die restlichen 200 Euro gingen an die Neufanger Ministranten, denn vielleicht, so hoffte Paula, würden die Minis dann später mal die nächsten Kerwamala, Kerwabum oder Kellner.

Jochen Kotschenreuther seitens der Kirchenverwaltung, Marco Kotschenreuther für den Musikverein Neufang sowie die Betreuerin Martina Zwosta für die Ministranten nahmen die Spenden voller Dankbarkeit entgegen. Bemerkenswert sei die deutlich spürbare große Freude, mit der sie die Kirchweih ausgestalteten, sagten sie. Diese Freude strahle in die Bevölkerung aus und übertrage sich auf diese.

Abschließend hoffte Leon, dass 2023 ganz Neufich wieder bei der Kerwa dabei sein werde, was der große Applaus aller Anwesenden bestätigte. hs