Das Bierdorf zeigte Kreativität und Zusammenhalt. Mit einem mehrtägigen, abwechslungsreichen, von Fröhlichkeit und Feststimmung geprägten Kirchweihprogramm wurde die „Kerwa im Paradies“ zu einem Erfolg für Veranstalter und Organisatoren, allen voran für die Kirchweihgesellschaft (KWG) Weißenbrunn .

Vom Gaumen- bis zum Ohrenschmaus wurde das Paradies an fünf Tagen zur Wohlfühloase im Bierdorf. Auch der Kirchweihgottesdienst wurde in der Dreieinigkeitskirche würdig gefeiert. Liturgin war Pfarrerin Eva- Maria Maaß. Die musikalische Umrahmung erfolgte durch den Musikverein Weißenbrunn .

Ein weiterer Höhepunkt war der Kerwafestumzug mit der KWG, dem Musikverein Weißenbrunn und Oldtimerfahrzeugen als historische Begleitung. Hunderte von Besuchern warteten schon auf den traditionellen Bieranstich, nach dem der schmackhafte Gertensaft aus der Brust der steinernen Jungferkättl, dem Brunnenwahrzeichen des Bierdorfes, spritzte; er wurde den Besucher als Bierproben-Schluck kredenzt.

Alles lief reibungslos. Zum ersten Mal in Amt und Würden nahmen Pfarrer Matthias Maaß und Bürgermeister Jörg Neubauer an diesem spektakulären Ritual teil und kosteten gemeinsam einen Schluck Kerwabier. Beide zeigten sich auch begeistert vom Kerwatanz um den Kerwabaum im Paradies und von der Vielfalt an Unterhaltung für Jung und Alt. Auch die Kinder des Kindergartens und der Funkensterne beteiligten sich am bunten Treiben und am Tanz im Paradies. eh