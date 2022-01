Traurige Gesichter bei den Steinwiesener Narren. Egal ob klein oder groß, alle sind enttäuscht , dass die Pandemie auch in diesem Jahr das närrische Leben in der Faschingszeit fast zum Erliegen bringt.

Nachdem die Kulturhalle umgebaut wird, hatte man sich im vergangenen Jahr entschlossen, die Büttenabende nach Nurn ins Mehrzweckhaus zu verlegen. Leider müssen diese Veranstaltungen nun abgesagt werden. Angesichts der aktuellen Corona-Auflagen – Einlass nur mit 2G plus, Maske und nur 50 Zuschauer – dürfte keine Stimmung aufkommen.

Außerdem sind zurzeit keine Proben in größeren Gruppen möglich, was vor allem den Garden zu schaffen macht. Im Sommer hatten viele Gruppen damit begonnen, vor allem die Kleinsten freuten sich, endlich wieder einmal tanzen und auftreten zu dürfen. Umso schwerer fällt die Entscheidung, die Büttenabende 2022 abzusagen. Doch die Gesundheit der Aktiven und der Zuschauer stehe nun mal an erster Stelle, heißt es aus dem Vorstand.

Inwieweit ein Faschingsumzug möglich ist, lasse sich nicht voraussagen. Aber es sei eher unwahrscheinlich, man wolle ja auch kein Pandemietreiber sein. Aber die Faschingsgesellschaft Steinwiesen lässt sich nicht unterkriegen und überlegt mit Hochdruck, ob irgendwelche Alternativen und Aktivitäten möglich sind.

Alle arbeiten an pfiffigen und coronagerechten Ideen, um den Narren vielleicht doch noch die eine oder andere Aktion bieten zu können. sd