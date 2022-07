Bei der Jahreshauptversammlung der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Steinwiesen wurde die Wahl des Hauptkassiers notwendig. Der langjährige Kassier Günter Deuerling verstarb im Februar 2021. Sein Sohn Holger hatte die Kassengeschäfte kommissarisch weitergeführt und stellte sich nun zur Wahl. Von der Versammlung wurde er einstimmig gewählt.

Ebenfalls neu vergeben wurde der Posten des Bekleidungswartes. Hier erhielt Daniel Schmitt das Vertrauen.

Früher als antiquierter „Beerdigungsverein“ oder Alter- Männer-Verein abgetan, erlebte die SRK in den letzten Jahren eine Belebung, die es nicht in vielen Vereinen gibt. Gerade während der Pandemie fanden viele junge Männer und Frauen den Weg in den Verein. In den Jahren 2020 und 2021 konnten neun Neuaufnahmen festgestellt werden. 2022 sind es akutell bereits elf. Ganze Familien sind schon beigetreten, das jüngste Mitglied ist gerade einmal zwei Jahre alt. Derzeit zählt der Verein 106 Mitglieder.

Vereinsvorsitzender Lukas Richter ging in seinem Bericht dann auch darauf ein, dass man die Kameradschaftsabende wiederbelebt habe und sie sehr gut angenommen werden. Das Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen konnte allerdings nur im kleinen Rahmen mit den örtlichen Vereinen gefeiert werden.

In seiner Vorschau konnte Richter zahlreiche Termine bekanntgeben. So werde man das Gartenfest der KSK Birnbaum am 30. Juli, das Jubiläum der SK Wallenfels am 31. Juli sowie die Feier zu 25 Jahre Kreisstandarte in Hesselbach am 14. August besuchen. Der Bezirkskameradschaftsabend fände am 20. August in Kupferberg statt. Kirchliche Festbesuche werden die Friedenswallfahrt in Neuengrün am 3. September sowie das Patronatsfest am 11. September in Steinwiesen sein. Auch an Allerheiligen und beim Volkstrauertag sei die Kameradschaft aktiv eingebunden.

Zweiter Bürgermeister Frank Hauck betonte, wie wichtig Vereine im Ort sind. Gerade in den letzten beiden Jahren haben viele dies erst richtig zu schätzen gelernt. Er dankte den Steinwiesenern dafür, dass sie das Brauchtum bewahren und stets zur Stelle seien.

Dem stellvertretenden Präsidenten und Bezirks- und Kreisvorsitzenden der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV), Gottfried Betz, war es anzumerken, wie stolz er auf die SRK Steinwiesen ist. Mit einer jungen Führung und vielen neuen jungen Mitgliedern lasse sich für die Zukunft viel realisieren. „Ich bin stolz, einen Verein wie euch in unseren Reihen zu haben“, betonte Betz. Dies werde auch vom Landes- und Bezirksverband anerkannt. Als Vorschau gab Betz bekannt, dass man die Landesfriedenswallfahrt im nächsten Jahr in Marienweiher durchführen werde.

Steffen Beyer bedankte sich im Namen der Kirchenverwaltung dafür, dass die Soldatenkameradschaft stets mit einer starken Abordnung an den kirchlichen Festen teilnehme. sd