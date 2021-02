Am Donnerstag, 18. Februar, findet um 15 Uhr von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit das kostenfreie Online-Seminar "Beamtenlaufbahnen in Bayern - Duale Ausbildung und duales Studium" via Skype statt. Jugendliche der Region Coburg, Kronach , Lichtenfels, Bamberg sowie Forchheim sind eingeladen, daran teilzunehmen. Der öffentliche Dienst in Bayern bietet unterschiedliche Karrieremöglichkeiten. Aufgrund des hohen Bedarfs an Nachwuchskräften bestehen derzeit gute Einstiegsmöglichkeiten in der zweiten Qualifikationsebene (früher mittlerer Dienst) über eine duale Ausbildung oder in der dritten Qualifikationsebene (früher gehobener Dienst) über ein duales Studium. Ein Referent des Bayerischen Landespersonalausschusses informiert über die verschiedenen Berufsfelder , gibt praktische Tipps für eine erfolgreiche Teilnahme an den Auswahlverfahren und steht für individuelle Fragen zur Verfügung. Anmeldung unter fu erth.biz@ arbeitsagentur.de. Hier gibt es dann den Link zum Skype-Seminar. red