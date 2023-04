Die Waldbesitzervereinigung Kronach-Rothenkirchen nahm in der Neukenrother Zecherhalle wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vor. Vorsitzender Markus Wich bezeichnete die ersten eineinhalb Jahre seiner Amtszeit vor dem Hintergrund der Kalamitäten als „Wahnsinn“. Es sei nicht zu begreifen, dass allen voran aufgrund des Borkenkäferbefalls das Erbe vieler Generationen verloren gegangen sei. Von 39.000 Hektar Wald seien mittlerweile 6000 Hektar nicht mehr existent, betonte der Vorsitzende , der es als umso wichtiger bezeichnete, die Schadflächen wieder aufzustocken und sie für künftige Generationen wieder fit zu machen.

Für die Zukunft sei mit einer Verschiebung von Aufgabenschwerpunkten zu rechnen. Auch deshalb sei es erforderlich, sich als Verein neu zu positionieren und angesichts beengter Räumlichkeiten in den Büros in Teuschnitz den Neubau einer eigenen Geschäftsstelle voranzutreiben. „Wir sind nicht nur ein leistungsstarker Verein, sondern auch ein leistungsstarkes Unternehmen“, betonte Wich. Ein möglicher Neubau soll demnach in Rothenkirchen auf einem bestehenden Holzlagerplatz direkt an der B 85 in Holzbauweise erfolgen. Bei einigen Mitgliedern gab es Bedenken hinsichtlich dieser Überlegungen, am Ende fasste die Versammlung bei wenigen Gegenstimmen den Grundsatzbeschluss, die Planungen weiter voranzutreiben.

Hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung bezeichnete es Markus Wich als unumgänglich, die Strukturen der WBV anzupassen. Deshalb wurde bei einer Gegenstimme die Gründung einer Handels- und Dienstleistungsgesellschaft beschlossen, um den Mitgliedern auch weiterhin bestmögliche Konditionen bieten zu können.

213.000 Festmeter verkauft

Christin Müller-Lisa berichtete über die Holzvermarktung für 523 Mitglieder und 213.000 Festmeter verkauftes Holz. Alleine 65.000 Festmeter seien davon an regionale Unternehmen veräußert worden. Mit aktuell rund 100 Euro pro Festmeter beziehungsweise rund 80 Euro pro Festmeter Käferholz sei die Preisentwicklung auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Quartal des Vorjahres.

Johannes Schneider berichtete über das Tätigkeitsfeld „Waldverträge“, die unter anderem mit Waldbesitzern geschlossen sind, die ihren eigenen Wald nicht mehr bewirtschaften können oder wollen. „Das ist für uns ein wichtiges Standbein geworden“, betonte Schneider. Je nach Größe und Aufwand betragen die Kosten für die Waldbesitzer rund 50 bis 70 Euro pro Hektar Wald und Jahr.

Wolfgang Schirmer ging auf die Nadelwertholzsubmission ein. Die heimischen Mitglieder hätten dafür 146 Festmeter Fichtenblochholz in bester Qualität aufgelegt und dafür im Durchschnitt einen Preis von 280 Euro pro Festmeter erhalten. Den besten Preis mit über 2000 Euro habe dabei ein Stamm mit einer Länge von rund zehn Metern erzielt.

Mit rund 64.000 Pflanzen hatte man laut Robert Lang im Herbst 2022 den Höchststand an Pflanzenbestellungen verzeichnet. Bei den Nadelhölzern sei die Douglasie, bei Laubhölzern die Rotbuche am häufigsten bestellt worden.

Christian Stumpf stellte sich der Versammlung als neuer Hauptgeschäftsführung der WBV vor. Jens Haertel richtete als neuer Bereichsleiter Forst am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten seinen Blick unter anderem auf das Zukunftsprojekt „Der neue Frankenwald“. Das Ausmaß des Schadens belegte er durch Luftbildaufnahmen, die mitunter ein Raunen unter den Mitgliedern verursachten. miw