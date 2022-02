Daniela Rebhan erfreut mit ihren bunten Gemälden nicht nur Malereiliebhaber, sondern auch den Verein „Gemeinsam gegen Krebs“ mit einer Spende von 2600 Euro. Der Zweite Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins , Günter Landgrafe, bedankte sich im Hotel Rebhan’s im Namen der über 200 Mitglieder.

Der gelernten Hotelmanagerin und Juniorchefin von Rebhan’s Hotel in Neukenroth liegt der Verein Gemeinsam gegen Krebs sehr am Herzen. „Ich kannte einige Menschen, die leider den Kampf gegen Krebs verloren haben“, sagt Rebhan. „Nachdem auch ein mir sehr nahestehender Mensch aus dem Familienkreis an Krebs erkrankt ist, erlebe ich nun täglich, wie wichtig es ist, dass betroffene Menschen weiterhin ihren Alltag so gut es geht leben dürfen, dass wir Angehörige für sie da sind und Hoffnung schenken und zeigen, dass das Leben auch nach der Diagnose Krebs noch lebenswert ist.“ Daniela Rebhan nimmt seit 2014 jedes Jahr an dem beliebten „Lauf der Hoffnung“ (Run of Hope) teil. Außerdem entdeckte sie ihre Begeisterung für die Malerei. „Nach der ersten Laufteilnahme habe ich meinen Instagram-Kanal @runwithdani ins Leben gerufen, wo mir inzwischen um die 22 000 Menschen folgen. Hier blogge ich leidenschaftlich über das Thema Laufen, gebe Tipps, motiviere zum Laufen, vermittle positive Lebensenergie.“ Außerdem interessierten sich immer mehr Menschen für ihre Malerei. So kam ihr die Idee, die Gemälde zu versteigern und den Erlös an den Verein „Gemeinsam gegen Krebs“ zu spenden. Am Ende kamen 14 Gemälde zur Versteigerung und erbrachten den Erlös von 2600 Euro. Außerdem schenkte sie dem Verein ein Gemälde , das auf abstrakte Art den Frankenwald darstellt. Rebhan: „Die grünen Farbtöne stehen für die Hoffnung. Sie sollen Krebspatienten Mut und Hoffnung schenken! Dass in jeder Situation etwas Gutes steckt, symbolisieren die orangen und pinken Farbkleckse – die für Möglichkeiten stehen, um ein Leben mit Krebs ein bisschen leichter und lebenswerter zu machen.“ eh