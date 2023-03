Der Gesangverein „Liederkranz“ Haig ehrt in der Jahreshauptversammlung treue Mitglieder und bestätigt in den turnusmäßigen Neuwahlen die bisherige Vorstandschaft. Für Bürgermeister Rainer Detsch war die Versammlung zugleich der Abschied als Bürgermeister bei seinen Sangesbrüdern, die dem auf eigenen Wunsch ausscheidenden Gemeindeoberhaupt stehend applaudierten.

Vorsitzender Reinhard Conradi informierte über zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen des 83 Mitglieder zählenden Vereins, darunter auch 15 Frauen. Unter den 27 aktiven Sängern fehlen allerdings jüngere Sangesbrüder. Zwar singe der Männerchor auf hohem Niveau, aber man brauche junge Leute. Er berichtete von den großen Bemühungen der Vorstandschaft, junge Leute in den Gesangverein zu bringen. Man habe 18 Jugendliche persönlich angeschrieben und zum Probesingen eingeladen. Leider habe sich kein Einziger gemeldet.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer brachte die Adventsfeier für Senioren. Dies konnte Chorleiter Thomas Detsch in seinem Bericht bestätigen. Es war in Zusammenarbeit mit den Eltern gelungen, 20 Kinder zur Weihnachtsfeier der Senioren mit auf die Bühne zu bekommen, die gemeinsam mit dem Männerchor die Besucher erfreuten. Leider konnte man dieses Projekt mangels Interesse der Kinder nicht weiter verfolgen. Dafür liefen die Auftritte des Männerchores recht erfolgreich und man konnte ab 24. April 2022 auch wieder regelmäßig gemeinsame Singstunden abhalten. Und mit den Kindern wird man den Mut nicht verlieren und für dieses Jahr im Advent einen neuen Vorstoß wagen.

Bei einem Gottesdienst am 23. April um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Kronach wird man sich gesanglich vorstellen. Außerdem sei eine neue CD- Produktion mit weltlichen Liedern geplant. Die Proben hierfür laufen bereits an. Der Erlös aus dem CD- Verkauf geht gemeinnützigen Zwecken zugute. Thomas Detsch hob hervor, dass im Chor auch Quereinsteiger mit 30 oder 40 Lebensjahren willkommen sind.

Bürgermeister Rainer Detsch freute sich über die Bemühungen zur Erweiterung des Chores. „In Haach ist alles möglich!“, rief er und motivierte zum Weitermachen.

Es wurden langjährig treue und verdiente Mitglieder geehrt. 50 Jahre: Matthias Dauer, Franz-Dieter Gebhardt, Bernd Kreul, Dietmar Wich. 60 Jahre: Heinrich Beetz, Adelbert Förtsch, Norbert Kreul, Andreas Nickol.

Bei den Neuwahlen wurde lediglich Kassenprüfer Martin Heinlein neu gewählt. Die Vorstandschaft: Erster Vorsitzender Reinhard Conradi, Zweiter Vorsitzender Thomas Detsch, Schriftführer Reinhard Conradi, Schatzmeister Manuel Dauer. Vertreter Erster Tenor Jochen Schlick, für Zweiten Tenor Wolfgang Beetz, 1 Erster Bass Gerhard Deininger, Zweiter Bass Norbert Kreul. Vertreterin fördernde Mitglieder Hedwig Klinger. Kassenprüfer Adelbert Förtsch, Martin Heinlein. eh