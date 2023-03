Bei den Neuwahlen des SV Knellendorf (SVK) wurden Lena Neubauer zur neuen Kassierin und Sebastian Habel zum Platzwart und Spielleiter gewählt. Die Vorsitzenden Marco Rottmann und Aaron Habel wurden in ihren Ämtern bestätigt. Eine jüngere Generation führt nun den Verein in die Zukunft.

Der SVK zählte 2022 zum Jahresende 253 Mitglieder, 16 Austritten und drei Todesfälle standen 16 Neuzugänge gegenüber. Vorsitzender Marco Rottmann berichtete über ein erfolgreiches Vereinsjahr, die sportliche Talfahrt habe durch die Spielgemeinschaften mit dem SV Friesen gestoppt werden können. Fußballer aus über zehn Nationen unterstützen beide Vereine. Die Zusammenarbeit mit dem Nachbarverein klappe hervorragend, bestätigte Rottmann, für die neue Saison wolle man wieder eine A- und eine B-Klassenmannschaft melden.

Spielleiter Helmut Böhnlein zeigte sich überzeugt, dass die SG I in der A5-Klasse einen Mittelfeldplatz erreichen könne. In der B-Klasse könne man stärkemäßig noch nicht mithalten. Der Exvorsitzende wünscht sich aber mehr Zuschauer zu den Heimspielen in Knellendorf .

Die weiteren Ergebnisse der Wahl: Das Amt des Schriftführers füllt weiter Wolfgang Baumann aus. Passivenvertreter und Ehrenamtsbeauftragter Hubert Walter, Aktivenvertreter Max Fischer und Dominik Rottmann, Spielleiter SG I Florian Beetz und Stefan Roth, Spielleiter SG II Sebastian Habel und Helmut Böhnlein, Spielleiter Altherren und Junioren Helmut Böhnlein, Platzordnerbeauftragter Thomas Kestel, Leiterinnen der Damengymnastikgruppe Marita Böhnlein und Ursula Rank, Platzwart Sebastian Habel, Platzkassier Hans Krist, Kassenprüfer Stefan Böhnlein und Andreas Daum. wba