Unter dem Motto „Gemeinsam ins Leben starten“ hatte Bürgermeister Stefan Heinlein zum ersten Neugeborenenempfang im Markt Pressig eingeladen. Die Idee im Friedersdorfer Gemeinschaftshaus: jungen Familien eine Gelegenheit bieten, dass sich Eltern untereinander bekannt machen, kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen. Der Rathauschef nutzte die Gelegenheit, um den Eltern attraktive Angebote des Marktes Pressig zu präsentieren, die sie so eventuell noch gar nicht gekannt hatten. Für Heinlein war es ein Experiment und er war angenehm überrascht, wie gut seine Einladung angenommen wurde. Eingangs sagte er: „Familienfreundlicher Markt Pressig ist kein leeres Bekenntnis, sondern wird erlebt und gelebt.“ Die Kinder gingen auf den Spielplatz. Im Gemeinschaftshaus herrschte eine gemütliche familiäre Atmosphäre und Mamas und Papas gingen zu entspannter Unterhaltung über.

Das war Gelegenheit für den Bürgermeister , näher auf die weichen Standortfaktoren und die Lebensqualität in seiner Gemeinde einzugehen: „Unsere zwei Kindergärten mit den zwei Kinderkrippen und die Grund- und Mittelschule mit Schulgebäuden in Rothenkirchen und Pressig bilden die Basis für die Betreuung und Bildung unserer Kinder. Am Kindergarten Rothenkirchen läuft aktuell die Erweiterung mit Arbeiten in einem Außenquartier.“ Aktuell stehe der Neubau der Grundschule in Rothenkirchen in den Startlöchern.

Weiterführende Schulen in Kronach seien dank des neuen Nahverkehrskonzeptes des Landkreises Kronach ab Pressig für die Kinder sehr gut zu erreichen. Besonders zu erwähnen sei auch das Angebot eines Ferienprogramms, das in Eigenregie seit über 20 Jahren von Mitarbeitern der Verwaltung organisiert wird, so das Gemeindeoberhaupt.

„So nehmen im Schnitt 500 Kinder pro Ferienprogramm an 35 bis 40 Veranstaltungen teil, welche mit Abwechslung, Spiel und Spaß fast an jedem Ferientag abgehalten werden. Bereits zwölf Jahre gibt es zusätzlich noch in den Sommerferien in Kooperation mit dem Caritasverband für den Landkreis Kronach eine zweiwöchige ganztägige Ferienbetreuung an der Grund- und Mittelschule. Die Ganztagsbetreuung in der Grundschule und die gebundene Ganztagsschule der Mittelschule runden das familienfreundliche Bildungs- und Betreuungsangebot ab“, fügte Heinlein hinzu.

Karl-Heinz Hofmann