Die Orchesterschule Pressig- Stockheim (OSPS) wählte bei der Jahreshauptversammlung ein neues Führungsteam. Neuer Vorsitzender ist Julian Kaim aus Reitsch, er tritt die Nachfolge von Matthias Grebner an, der auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist.

Der scheidende Vorsitzende Grebner ging auf wesentliche Ereignisse ein. So habe man durch eine Reihe von Maßnahmen die Orchesterschule für die Zukunft insgesamt gut ausgerichtet. „Wir waren dabei bestrebt, eine qualitativ hochwertige musikalische Ausbildung zu moderaten und familienfreundlichen Konditionen anbieten zu können. Die Ausbildung von jungen Menschen lag uns dabei immer sehr am Herzen.“ Nach fast 20-jähriger Mitarbeit sei es aber an der Zeit, die Verantwortung abzugeben, schloss Grebner.

Der organisatorische Leiter der Einrichtung, Eugen Rebhan, hob hervor, gerade das jüngste Projekt – die Einrichtung von zwei Bläserklassen an den Grundschulen in Stockheim und Pressig – könne bislang als Erfolg gewertet werden. Das Motto „Klingendes Haßlachtal“ stehe dabei auch beispielhaft für den Zusammenhalt und die individuelle Stärke der Musikvereine, betonte Rebhan. Andreas Thiel , musikalischer Leiter, freute sich, dass wieder eine erfreuliche Entwicklung im Ausbildungsbetrieb zu verzeichnen sei. Derzeit würden 106 Schüler von 14 Lehrkräften unterrichtet.

Der Pressiger Bürgermeister Stefan Heinlein würdigte zusammen mit seinem Stockheimer Amtskollegen Daniel Weißerth die Entwicklung der Orchesterschule und bezeichnete die Einrichtung als „Talentschmiede im Haßlachtal“. Die Bürgermeister sicherten die Unterstützung der beiden Trägergemeinden zu.

Neuwahlen: 1. Vorsitzender Julian Kaim, Stellvertretender Vorsitzender Jens Lang aus Wickendorf, Organisatorischer Leiter Eugen Rebhan, Musikalischer Leiter Andreas Thiel , Kaufmännische Geschäftsführung Miriam Baierlipp. eh