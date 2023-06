Könnte es eine stimmungsvollere Kulisse für einen Jugendgottesdienst im Freien geben als den idyllisch zwischen Wäldern versteckten Ölschnitzsee? Zumal, wenn das Motto „Morgenimpu(oo)ls“ heißt? Am Sonntag zieht der Dekanatsvorstand des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend ( BDKJ ) von Kronach und Teuschnitz wieder hinaus ins Freie.

Die ungewöhnliche Idee entstand 2013 im Rahmen einer BDKJ-Klausur. Die Premiere 2014 am Freizeitsee in Windheim wurde so gut angenommen, dass man diese Form des Jugendgottesdienstes auch weiter anbieten wollte. Stationen waren Wallenfels, Rothenkirchen, der kleine See beim Mitwitzer Wasserschloss sowie die Seebühne des LGS-Geländes.

Nach langer Corona-Zwangspause geht der „Morgenimpu(oo)ls“ am Sonntag in seine siebte Runde. Dabei kehrt man zurück an den Ort der Premiere; nämlich an den Windheimer Badesee, der nach umfangreichen Arbeiten mittlerweile mit einem wunderbar neu gestalteten Umfeld aufwartet.

Losgelöst von Räumen soll dieser Jugendgottesdienst ganz bewusst in der Natur stattfinden. Musikalisch stimmig umrahmt wird die Feier von der Gruppe „Church Music“, die Wolfgang Wich organisiert. Neu dabei ist Kathrin Ritter, die als neue Jugendseelsorgerin des BDKJ im Dekanat Kronach gemeinsam mit Dekan Detlef Pötzl den Gottesdienst thematisch leiten wird.

Alle Besucher werden gebeten, Sitzunterlagen mitzubringen. Der Gottesdienst findet nur bei gutem Wetter statt. hs