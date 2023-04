Im Rahmen der Vollversammlung des Kreisjugendrings im Teuschnitzer „Haus am Knock“ wurde Björn Schmittdiel aus dem Vorstandsteam verabschiedet. Schmittdiel war erst 2019 in die Vorstandschaft gewählt worden und war ein unermüdlicher Macher. Nun musste er aus beruflichen Gründen seine Tätigkeit im Team beenden.

Als freiwilliger Zusammenschluss der einzelnen Jugendverbände , Jugendinitiativen und offenen Einrichtungen im Landkreis Kronach konnte der Kreisjugendring im vergangenen Jahr sein 75-jähriges Jubiläum feiern. Er versteht sich als Interessenvertreter der Jugendverbände und aller Jugendlichen.

Auch für das laufende Kalenderjahr bietet der KJR ein breites Angebot zum Mitmachen und Erleben. So findet zum Beispiel vom 30. Mai bis 3. Juni eine Reise für Kids im Alter zwischen 13 und 15 Jahren nach Prag statt. Einige wenige Plätze sind noch frei. Interessenten können sich bei der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings anmelden.

Das Spielmobil, die jährlichen Ferienprogramme, aber auch das Kreisspielfest und die Kinderkinotage sind fester Bestandteil der Arbeit des Kreisjugendrings. Derzeit sind 26 ehrenamtlich tätige Menschen für den KJR im Einsatz und bieten über das Jahr 24 Bildungsangebote und 32 Veranstaltungen und erreichen mehr als 5000 Kinder und Jugendliche im Landkreis. Ohne die ehrenamtlichen Helfer wäre die Jugendarbeit nicht möglich. Deswegen ist es unabdingbar, weitere engagierte Mitmenschen für die Mitarbeit zu gewinnen, so der Vorsitzende Andy Fischer.

Der Teuschnitzer Bürgermeister Frank Jakob zeigte sich hochzufrieden mit der Jugendarbeit im Landkreis und hob auch den Wert des Jugendbildungshauses am Knock hervor. Diese Einrichtung sei nicht nur eine Bereicherung für Teuschnitz , sondern für die gesamte Jugend in Oberfranken. In Vertretung des Landrats war seine neu ernannte Stellvertreterin Marie-Therese Wunder nach Teuschnitz gekommen und würdigte die Arbeit des gesamten Teams. Auch sie machte deutlich, dass es ohne die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in der Jugendarbeit kaum möglich sei, die vielfältigen Angebote zu stemmen.

In der Vollversammlung gelang es aber nicht, weitere Posten im Vorstand des Kreisjugendrings zu besetzen, obwohl Katharina Stubenrauch vom Bezirksjugendring einen glühenden Appell an die Anwesenden richtete. Die neuen Räumlichkeiten in der Kronacher Johann-Knoch-Gasse werden voraussichtlich im Herbst dieses Jahres bezugsfertig sein.

Sehr hilfreich war die Aktivierungskampagne des bayerischen Sozialministeriums für Kinder und Jugendliche. Sie machte auf die vielfältigen Angebote von Jugendarbeit aufmerksam, schuf vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie Perspektiven für Kinder und Jugendliche und unterstützte die Jugendarbeit . So konnte sich der Kreisjugendring über weitergehende Fördermittel freuen, die zum Teil auch an die einzelnen Vereine und Jugendorganisationen zweckgebunden ausgereicht wurden. jj